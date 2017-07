Baustart am Caritas-Zentrum An der Ludwig-Richter-Straße 1 sollen ab Herbst 2018 Hilfesuchende beraten werden. Der dafür nötige Umbau hat auch stadtplanerisch Bedeutung.

zurück Bild 1 von 3 weiter Astrid Winkler, Chefin des Meißner Caritasverbandes plaudert voller Vorfreude über die Visionen am neuen zentralen Standort. Gegenüber dem Bahnhof hat jetzt der Umbau begonnen. © Claudia Hübschmann Astrid Winkler, Chefin des Meißner Caritasverbandes plaudert voller Vorfreude über die Visionen am neuen zentralen Standort. Gegenüber dem Bahnhof hat jetzt der Umbau begonnen.

Das Areal vor dem Bahnhof soll umgestaltet werden. So passiert es jetzt auch am Caritas-Haus gegenüber.

Im Inneren der einstigen Bäckerei haben die Umbauarbeiten begonnen, sind Wände herausgerissen worden.

Der Standort könnte kaum besser gewählt sein. Direkt gegenüber des Bahnhofs Meißen-Cölln und somit am Einfallstor für Reisende zur Stadt, entsteht gerade das neue Beratungs- und Begegnungszentrum des Caritasverbandes für das Dekanat Meißen. „Wir versuchen schon seit fast zehn Jahren eine zentrale Anlaufstelle für in Not geratene Menschen an einem günstigen Standort zu bekommen“, sagt Astrid Winkler, Geschäftsführerin der Caritas in Meißen.

Sie sei froh, dass es jetzt mit dem ehemaligen Café und späterem Seeg-Wohnhaus an der Ludwig-Richter-Straße 1 geklappt hat. „Im Juni 2016 ist der letzte Mieter ausgezogen und wir haben das Haus von der Seeg erwerben können. Damit werden wir im kommenden Jahr endlich unsere sozialen Dienste unter einem Dach vereinigen können“, erklärt Winkler. Derzeit sind die Schuldnerberatung, Hospizarbeit und Sozialberatung auf die drei Standorte Crassoweg, Wettinstraße und Neugasse verteilt. Der Umzug aller Standorte und ihrer etwa 20 Mitarbeiter soll im Herbst 2018 realisiert werden.

Bis dahin kümmert sich Architekt Stefan Bunke um den reibungslosen Ablauf der umfangreichen Sanierung. Während im Erdgeschoss Mehrzweck-, Gruppen- und Besprechungsräume errichtet werden, der Empfangs- und Sanitärbereich angesiedelt sein wird, sollen im ersten Stock Büroräume entstehen. Das zweite Obergeschoss wird der Verwaltung des Dekanats vorbehalten sein.

„Reizvoll ist das Gebäude mit seinem Hinterhaus für uns Planer wegen seiner architektonischen Nähe zum Bauhaus-Stil des gegenüberliegenden Bahnhofsgebäudes. Diesen Charakter wollen wir beibehalten“, so Bunke. Er vermutet, dass das Haus um 1880 erbaut wurde und damals im Zusammenhang mit dem Bahnhof stand.

Zunächst hatte sich eine Bäckerei in dem Eckhaus befunden, bevor um 1900 ein Anbau für ein Café dazukam. „Bis in die Fünfziger Jahre hatten Bäckerei und Café Bestand, dann wurde diese Nutzung aufgeben. Später und auch noch nach der Wende nutzte ein anderer sozialer Verein die Räumlichkeiten als Begegnungszentrum“, sagt Bunke. Sind die Umbauarbeiten geschafft, sollen Besucher nicht mehr über den jetzigen Haupteingang, sondern über den ausgebauten Hintereingang ins Gebäude treten. Außerdem werde das Erdgeschoss barrierefrei ausgebaut.

Hier legen die Bauleute einen großzügigen Gruppenraum an, es wird Platz für öffentliche Veranstaltungen und Bildungsangebote geben. Dabei sollen sich Ehrenämter der Caritas zu Schulungen und Praxisbegleitungen treffen. Die neue Meißner Caritas-Zentrale wird durch ihre Nähe zu den Sozialbehörden künftig leichter für Ratsuchende erreichbar sein. Das lässt sich die katholische Wohlfahrtsorganisation einiges kosten: „Wir investieren neben den Kosten für den Erwerb der Immobilie rund 252 000 Euro. Weitere Mittel fließen in die Ausstattung“, so Astrid Winkler. Insgesamt ist der Umbau des Hauses 864 000 Euro teuer, wobei die Stadt Meißen etwa 122 000 Euro beisteuert. Der Rest stammt aus Fördergeldern von Bund und Land.

Erfreut über den, unter den Segnungssprüchen von St.Benno-Pfarrer Bernhard Dittrich begonnenen, Umbau zeigt sich auch Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos). So kurz nach dem Erwerb des Bahnhofsvorplatzes gehe es nun auch in unmittelbarer Nähe positiv weiter. „Ich bin dankbar, dass dieser zentrale Punk in den kommenden Monaten eine schöne Gestalt annimmt“, so das Stadtoberhaupt. Zum offiziellen Baustart zitiert Pfarrer Dittrich passend dazu Hermann Hesse: „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.“ Er sei guter Hoffnung, dass dieser Zauber auch in Zukunft nicht verfliege und Notleidende sowie Helfer in dem Haus eine feste Gemeinschaft bilden werden.

