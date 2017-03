Baustart am Burgberg im Sommer 2018 Die Arbeiten an der Straße zwischen Rittergut und Parkplatz Talsperre haben begonnen. Auch am Burgberg tat sich etwas.

Landrat Matthias Damm (links) lud Lokalpolitiker und Verantwortliche am Mittwoch zum symbolischen Spatenstich auf den Parkplatz Talsperre Kriebstein ein. © Dietmar Thomas

Am Montag wird es ernst. Dann greift die Vollsperrung auf der K 8215 zwischen dem Feuerlöschteich und dem Parkplatz der Talsperre. Bis dahin können die Kraftfahrer noch ohne Behinderungen durch Kriebstein fahren. Voraussichtlich bis April 2018 wird das dann nicht mehr möglich sein. Denn der Landkreis lässt auf rund 730 Metern die Kreisstraße grundhaft ausbauen. Es ist der nächste Schritt hin zu einer ordentlichen Infrastruktur rund um Talsperre und Burg. Um die kämpfen Anwohner und Verantwortliche schon seit mehreren Jahren. Vor allem darum, dass sich endlich auch am Burgberg etwas tut. Doch hier ist weiterhin Geduld nötig.

Landrat Matthias Damm (CDU) hofft, dass im Sommer 2018 mit dem Bau begonnen werden kann. Zurzeit laufen die Planungen für den Abschnitt Rittergut – Burgberg. Die Genehmigungsplanung ist fast fertig. Es fehlt noch ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag. Für diesen sind Tierbeobachtungen im Herbst und Frühjahr notwendig. Die letzte steht jetzt an, sagt Dirk Schlimper, zuständiger Abteilungsleiter im Landratsamt. Notwendig ist der Fachbeitrag, weil die Straße im Naturschutzgebiet liegt. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass das Planfeststellungsverfahren Ende Frühjahr bei der Landesdirektion beginnen kann. „Bis zum Abschluss müssen wir mit einem Jahr rechnen“, so Schlimper.

Geplant ist, die Kreisstraße im Bereich Burgberg auf 5,50 Meter zu verbreitern. Dazukommt ein zwei Meter breiter Gehweg. Bisher laufen die Fußgänger am Straßenrand entlang, weil es keinen Fußweg gibt. Probleme mit den Felsen gebe es nicht. In den kommenden Tage würde das zuständige Ingenieurbüro jedoch noch einmal Probebohrungen durchführen, erklärt Schlimper. Unterhalb des Burgberges ist in den vergangenen Tagen bereits gearbeitet worden. Über den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) sind alte Garagen abgerissen worden. Der Platz ist beräumt. „Der Abriss war Teil des Kaufvertrages“, schildert Dirk Schlimper. Erst im Oktober 2016 war es gelungen, nach mehreren Jahren Verhandlungen, von der Firma Karl Teile der Grundstücke unterhalb der Burg Kriebstein zu erwerben. Damit war die wichtigste Voraussetzung für den Straßenbau geschaffen.

Zukünftig wird der Kreis zwei weitere Gebäude abreißen, um Baufreiheit für eine neue Kurve zu schaffen. Die wird zumindest etwas entschärft. An der Steilheit des Berges werde sich nichts ändern, so Schlimper. „Für Laster wird die Straße auch zukünftig nicht nutzbar sein“, ergänzt der Abteilungsleiter. Wie es sich mit Bussen verhält, dazu kann Schlimper keine Aussage treffen. Auch, was mit der freien Fläche unterhalb der Burg passiert, ist zurzeit unklar. Die Rede war einmal vom Parkplätzen für Busse. Ob das SIB daran festhält, war bis Redaktionsschluss nicht zu klären.

Wie teuer der Ausbau der Straße am Burgberg wird, kann erst nach Abschluss der Genehmigungsplanung gesagt werden. Rund 1,3 Millionen Euro sind für den derzeitigen Abschnitt Rittergut–Parkplatz notwendig, an dem neben dem Kreis die Gemeinde Kriebstein, der Abwasserzweckverband Hainichen sowie die MitnetzStrom mitwirken. Knapp 280 000 Euro investiert die Kommune in den Gehweg, wie teuer die Beleuchtung wird, ist noch offen. „Das haben wir noch nicht ausgeschrieben“, sagt Bürgermeisterin Maria Euchler (FW). MitnetzStrom bringt eine Freileitung in die Erde, der Zweckverband Hainichen lässt Regen- und Abwasserleitungen verlegen. Rund 90 Prozent der Kosten, auch beim Gehweg, werden vom Freistaat gefördert. Geklärt wurde in Absprache mit dem Busunternehmen die Beförderung der sechs Schüler aus Kriebstein und Höfchen nach Mittweida. „Der Bus kommt vor 7 Uhr“, sagt Maria Euchler. Damit werden die Kinder vor Baubeginn abgeholt. (DA/mf)

