Gut zu wissen Baustart am Bahnhof Potschappel Das Gebäude wird zunächst entrümpelt. Für Freital ist das Millionenprojekt zukunftsweisend.

Ohne große Ankündigung hat die Stadt mit den Bauarbeiten im Bahnhof Potschappel begonnen. Bevor die geplante Sanierung des Gebäudes starten kann, müssen die Räume entrümpelt werden. © Karl-Ludwig Oberthür

Alles muss raus. Was im Bahnhof Potschappel künftig nicht mehr gebraucht wird, stapelt sich derzeit in mehreren Containern vor dem Gebäude: von den Wänden abgeschlagene Fliesen, Holzverkleidungen, alte Toilettenschüsseln. Mit der Entrümpelung des Bahnhofs hat in der vergangenen Woche die millionenteure Sanierung des Hauses begonnen. Es ist eines der wichtigsten Vorhaben der Stadtverwaltung in der nahen Zukunft. Freital plant, das Haus, das nicht mehr für den Bahnverkehr gebraucht wird, auf Vordermann zu bringen und dort ein Verwaltungszentrum einzurichten. Da im Rathaus die Raumkapazitäten ausgeschöpft sind, will die Stadt auf drei Etagen barrierefreie Räume für Fraktionen und die Verwaltung schaffen – vor allem, wo es Publikumsverkehr gibt. Auch eine Stadtinformation oder ein Bürgerbüro sind geplant. Die Bauarbeiten müssen schnell beginnen, weil die Wände des Bahnhofs feucht sind und trockengelegt werden müssen.

Die Stadt wollte sich bis Mittwochabend nicht zu einem genauen Zeitplan für die Bauarbeiten äußern. Nach zuletzt genannten Plänen werden für die Trockenlegung zunächst die Fußböden im Erdgeschoss herausgerissen, die Rohrleitungen und Heizkörper ausgebaut und die Tapeten entfernt. Diese Arbeiten starten wohl nach der Entrümpelung, die am Donnerstag beendet ist, und der Einrichtung der Baustelle, die Mitte Februar abgeschlossen sein soll. Damit Bagger gut an das Bahnhofsgebäude herankommen, wurde am Dienstag auch ein Schuppen neben dem Haus abgerissen. Auf dem Bahnhofsvorplatz hat die Stadt zusätzliche Parkplätze eingerichtet, weil wegen der Bauarbeiten Flächen am Bahnhof wegfallen.

Die Bauarbeiten sollten eigentlich schon im September 2016 starten. Das scheiterte jedoch zunächst an der unsicheren Finanzierung. Rund 3,1 Millionen Euro plant die Stadt für die Sanierung und den Umbau des Denkmals. Ursprünglich sollten die dringend benötigten Zuschüsse dafür aus dem Förderprogramm „Soziale Stadt“ vom Bund und Land kommen. Der Antrag des Rathauses, den Stadtteil Potschappel in das Programm aufzunehmen, wurde jedoch abgelehnt. Damit war nicht nur die Sanierung des Bahnhofs, sondern auch die Finanzierung von zwölf weiteren Vorhaben in Potschappel in Gefahr. Zumindest für den Bahnhof Potschappel fand die Stadt eine andere Lösung.

Vorbesitzer aus Luxemburg

Potschappel ist zwar offiziell aus dem Förderprogramm geflogen. Der Fördertopf, mit dem die zuständige Sächsische Aufbaubank (SAB) die Zuschüsse zahlt, ist aber trotzdem gut gefüllt – und es ist davon auszugehen, dass nicht das komplette Geld ausgegeben werden kann. Freital bekommt nun also die Zuschüsse, die von anderen Kommunen nicht beantragt werden. Die Stadt rechnet damit, dass rund 1,6 Millionen Euro fließen. Ein kleines Restrisiko bleibt aber: Falls die SAB kein Geld mehr übrig hat, muss die Stadt das Vorhaben komplett allein zahlen. In den vergangenen Jahren sei aber stets Geld in „erheblichen Umfängen“ vorhanden gewesen, so die Stadtverwaltung.

Laut Haushaltsplan will Freital in diesem Jahr rund 1,1 Millionen Euro in die Sanierung stecken. Im kommenden Jahr werden rund zwei Millionen Euro ausgegeben. Wie es zuletzt hieß, sollen die Arbeiten im November 2018 abgeschlossen sein. Die Stadt hat den Bahnhof 2014 gekauft. Zuvor hatte die Deutsche Bahn 2007 ein Gesamtpaket an Bahnhöfen und anderen Gebäuden an einen luxemburgischen Fonds verkauft – darunter das Potschappler Haus. Das brachte aber anscheinend nicht den gewünschten Ertrag, sodass dieser wieder verkaufte. Die Stadt Freital nutzte ihre Chance und konnte das denkmalgeschützte Gebäude für 110 000 Euro kaufen.

