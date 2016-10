Bausperre an der Kötitzer Straße Die Stadt Radebeul setzt noch vorhandene Baugelder ein und repariert brüchigen Asphalt. Nächste Woche auch auf der Bahnhofstraße.

Nächste Woche soll es mit dem Asphaltausbessern in West gleich weitergehen. Dann soll der nördliche Abschnitt der Bahnhofstraße repariert werden. © Symbolbild/dpa

Trotz Herbstferien und weniger Verkehr – in die Sperrfalle an der Kötitzer Straße, Ecke Emil-Schüller-Straße im Westen Radebeuls fuhren zum Wochenbeginn glich Dutzende Autofahrer und mussten wieder wenden. Der Grund: Die vielbefahrene Kreuzung ist nach allen vier Richtungen gesperrt.

Der Asphalt wird auf der erweiterten Kreuzungsfläche und bis hin zur Einfahrt am Netto-Markt bereits abgefräst. Noch in dieser Woche soll ein neuer Belag auf die Fläche gegossen werden.

Wie Ingolf Zill, Leiter der Radebeuler Verkehrsbehörde, auf Nachfrage sagte, sei die Sperrung bewusst die verkehrsärmere Zeit der Herbstferien gelegt worden. Bis zum Sonnabend, so der Plan, solle die neue Straßendecke drauf und anschließend wieder befahrbar sein. Aus dem Bauamt heißt es von Marlies Wernicke, dass für die Erneuerung Kötitzer Straße, Emil-Schüller-Straße rund 22 000 Euro eingesetzt werden.

Nächste Woche soll es mit dem Asphaltausbessern in West gleich weitergehen. Dann soll der nördliche Abschnitt der Bahnhofstraße repariert werden. Von der Meißner Straße bis zur Harmoniestraße, so Zill, werde auch hier die Decke abgefräst und neuer Asphalt aufgetragen, weil nicht nur die Decke brüchig ist, sondern auch Schachtdeckel nicht mehr auf Straßenhöhe sind. Das werde dabei gleich mit reguliert, so Zill. Rund 37 000 Euro würden hier aufgewandt.

In diesem Abschnitt wird die Bahnhofstraße vom 10. bis 15. Oktober gesperrt.

