Bauspektakel auf der Bahnhofstraße Hunderte Zuschauer hatten die Bauarbeiter beim Abfräsen des Straßenbelags am Montag.

Abgefräst – die nördliche Bahnhofstraße wird saniert. © Norbert Millauer

Logenplätze hinter den Zäunen oberhalb der Fahrbahn hatten am Montag die Passanten auf der Bahnhofstraße beim Beobachten der Straßenbauarbeiten. Mit modernster Straßenbautechnik sind die Männer der Firma Flottmann aus Wachau bei Radeberg angerückt. Hunderte schauten zu, wie die große Asphaltfräse Meter für Meter in Streifen von der Straßenoberfläche abträgt und den geschredderten Altasphalt sofort per Förderband auf den Lastwagen transportiert.

Grobarbeit war für den Montag für die Baufirma mit der großen Maschine angesagt. Mit einer kleineren Fräseschnitt einer der Männer die Kanten zum Bordstein herunter. Rund um die Kanaldeckel müssen die Straßenbauer mit Handarbeit ran.

Von der Einfahrt in Bahnhofstraße an der Kreuzung Meißner Straße bis in die mittlere Bahnhofstraße vorm Fußgängerübergang und auch gut 50 Meter in der Güterhofstraße sind für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der gesamte Kreuzungsbereich vor dem Bahnhof, die Strecke unter der Brücke und der Anschluss zur Kreuzung Meißner Straße sollen erneuert werden.

Wie es aus der Radebeuler Verkehrsbehörde heißt, solle der neue Asphalt bis zum bevorstehenden Wochenende wieder drauf sein. Am Wochenende, nach dem Aushärten des Asphalts, werde dann auch die Sperrung wieder aufgehoben. Rund 37 000 Euro werden für das Stück Straßenerneuerung von der Stadt aufgewandt.

