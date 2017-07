Bausommer am Kottmar In Obercunnersdorf und Eibau sind jetzt Brücken und Bachmauern dran. Ein Bauwerk macht noch Probleme.

Die Brücke „An der Aue“ in Obercunnersdorf wird instand gesetzt. Foto: Rafael Sampedro

Eine sichere Überfahrt über das Cunnersdorfer Wasser haben Anwohner bald wieder in Obercunnersdorf an der Straße „An der Aue“. Dort wird eine Brücke instand gesetzt. Das Bauwerk war eingebrochen und anschließend provisorisch so hergerichtet worden, dass man darüberfahren konnte. Nun wird sie neu gebaut, wie Maik Wildner vom Bauamt der Gemeinde Kottmar berichtet. Der Schaden stammt noch vom Hochwasser im Sommer 2013, so Wildner. Voraussichtlich bis Ende September wird die Durchfahrt An der Aue noch wegen der Bauarbeiten gesperrt sein.

Brücke wird noch mal geprüft

Nicht so schnell wird es mit der Reparatur der Brücke am Seitenweg gehen. „Sie ist in ihrer Bauweise wesentlich komplizierter“, sagt Maik Wildner vom Bauamt. Das hat verschiedene Gründe, wie Wildner erklärt. Die Gemeinde muss Fördermittel beantragen und sehen, aus welchem Programm sie überhaupt eine Unterstützung bekommen kann. Denn ohne finanzielle Hilfe geht es nicht, sagt der Bauamtsleiter. Nun wird als nächstes ein Bauingenieur eine Kostenschätzung für die komplizierte Instandsetzung ermitteln, erläutert Wildner den aktuellen Stand. Erst dann kann die Gemeindeverwaltung Fördermittel beantragen. Hinzu kommt das Problem, schildert Wildner, dass sowohl Bauunternehmen als auch Planungsfirmen derzeit komplett ausgelastet sind. Es könne also noch dauern, bis hier tatsächlich Baufahrzeuge anrücken. Zurzeit ist die kleine Überfahrt am Seitenweg über das Cunnersdorfer Wasser gesperrt, Autos dürfen nicht darüberfahren. Aus Sicherheitsgründen hat die Gemeinde zu dieser Maßnahme gegriffen, denn das Bauwerk sei nicht mehr standsicher. Die Anwohner zweier Häuser kommen nun nur noch zu Fuß an ihre Grundstücke heran. „Aber die Sicherheit geht vor“, sagt Wildner. Zuletzt hatte ein Gemeinderat festgestellt, dass die Brücke trotz Sperrung sogar von Autos befahren wird. Das geschehe dann auf eigene Gefahr, sagte Bürgermeister Michael Görke (parteilos). Wer trotz Sperrscheibe durchfahre, der könne dann nicht die Gemeinde zur Verantwortung ziehen, wenn etwas passiert.

Die Gemeinde will nun aber noch einmal eine Brückenprüfung veranlassen. Experten nehmen dabei das Bauwerk genau unter die Lupe und testen es auf seine Standfestigkeit. Möglicherweise kommt dabei heraus, dass man die Brücke doch wieder zwischenzeitlich für Fahrzeuge bis zu einem bestimmten Gewicht freigeben könnte. So wäre die Zufahrt bis zum Beginn der Bauarbeiten wieder einfacher.

Im ganzen Gemeindegebiet sind derzeit Bauarbeiten im Gange. Im Ortsteil Eibau wird entlang der B 96 vor allem an hochwassergeschädigten Brücken und Bachmauern gebaut. In Eibau gibt es unzählige Stellen, an denen kleine Zufahrten und Seitenstraßen das Landwasser überqueren. Viele dieser kleinen Überfahrten sind bei den Hochwasser-Ereignissen der vergangenen Jahre beschädigt worden.

Mehrere Baustellen an der B 96

Das ist zum Beispiel am Steinweg und am Bürgerweg der Fall. Auch hier gibt es Sperrungen aufgrund der Bauarbeiten. Eine neue Brücke gebaut wird ebenfalls in Eibau auf Höhe der Hauptstraße Nummer 133. Auch hier handelt es sich lediglich um ein kleines Bauwerk. Wenige Meter weiter gibt es die nächste Brückenbaustelle: an der Einmündung zum Ebersbacher Weg.

Trotz der vielen Bauarbeiten und damit verbundenen Einschränkungen ist Kottmar-Bürgermeister Michael Görke froh, dass die Hochwasserschäden nun endlich beseitigt werden können. Immerhin sind die Überschwemmungen, von denen die Schäden herrühren, schon wieder vier Jahre her.

