Bauschutt im Wald abgekippt Sieben große Haufen liegen in der Natur.

Bauschutt im Zschornaer Wald. © privat

Windräder sollen nicht in den Erholungswald Rödernsche Heide – aber Bauschutt geht wohl. Das muss sich derjenige gedacht haben, der bei Zschorna mehr als sieben große Haufen davon einfach in die Natur kippte. Anwohnerin Sabine Meyer fotografierte den Bauschutt beim Spazierengehen und fand das sehr traurig. Wer soll diese Massen nun entsorgen? Bleibt die Verantwortung an der Kommune hängen? Wie kann jemand nur so dreist sein? Stammt der Bauschutt gar vom geschlossenen Campingplatz? Die Abkippungen erfolgten etwa einen Kilometer entfernt vom Brettmühlenteich. In der Gemeinde Thiendorf ist der Umweltfrevel nun bekannt. Dort verweist man auf privaten Flurbesitz. (krü)

