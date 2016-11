Bauplätze werden knapp Die Kommune hat den vorletzten Platz im Baugebiet Steinhübel verkauft. Ob der letzte bebaut wird, entscheidet sich noch.

Das Wohngebiet Am Steinhübel in Roßwein ist auf städtischem Grund und Boden entstanden. Jetzt hat die Kommune das letzte – oder vorletzte – Grundstück an Bauwillige verkauft. Ein eigenes Baugebiet hat sie dann nicht mehr. Häuslebauer können aber vielerorts noch Lücken füllen oder sich durch Abrisse, wie in Wetterwitz und Littdorf geplant, Platz für ihr Haus nach eigenen Vorstellungen schaffen. © Dietmar Thomas

Wer einen geförderten Bauplatz für seine Familie in Roßwein sucht, der kommt möglicherweise zu spät. Die Stadträte haben bei ihrer zurückliegenden Beratung die vielleicht letzte Parzelle des kommunalen Eigenheimstandes am Steinhübel verkauft. Ein Stück Land gibt es zwar noch. Doch darüber wollen sich die Räte erst noch einmal unterhalten.

Als Problem steht, dass es in dem Wohngebiet mit Mehr- und Einfamilienhäusern zu wenige Parkplätze gibt. Die Straßen sind jetzt schon häufig zugeparkt. Anwohner beschweren sich. Daraufhin hat die Kommune eine Befragung gestartet. Denn alternativ könnte der letzte, knapp 500 Quadratmeter große Bauplatz auch als Parkplatz befestigt und an Interessenten vermietet werden. Das könnte der Stadt gleichwertige Einnahmen verschaffen wie der Verkauf des Bauplatzes. Die Auswertung der Befragung will Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) den Stadträten oder schon den Mitgliedern des Technischen Ausschusses in einer nächsten Sitzung vorstellen.

Fest steht, dass die Kommune selbst mit der guten Auslastung am Steinhübel über keinen eigenen Eigenheimstandort mehr verfügt. Das heißt, Interessierte müssen an private Anbieter und Eigentümer oder auf Splitterflächen verwiesen werden. Für Gleisberg zum Beispiel wird mit einer Satzung gerade Baurecht geschaffen für mehrere Eigenheime. Die sollen anstelle einer abgerissenen Scheune zwischen dem alten Gasthof und dem Kindergarten entstehen. Auch Privatleute haben noch Grundstücke, die mit Eigenheimen bebaut werden können. Solche Pläne lagen den Stadträten vor Kurzem für eine Fläche in Seifersdorf vor.

Familien bekommen Rabatte

Allerdings: Nachlässe, was den Kaufpreis des Grundstückes betrifft, kann die Kommune nur bei eigenem Grund und Boden bieten – und im Moment eben nur für die Flächen am Steinhübel. Für dieses Gebiet gibt es einen Stadtratsbeschluss, wonach Familien mit Kindern das Land zu einem reduzierten Preis erwerben können. Der Bodenrichtwert beträgt 56 Euro pro Quadratmeter. Davon dürfen Familien pro Kind zehn Euro pro Quadratmeter abziehen. Maximal drei Kinder können aber angerechnet werden.

Für die Stadtkasse bedeutet der Verkauf des vorletzten oder auch letzten Grundstückes am Steinhübel Einnahmen in Höhe von knapp 24 000 Euro. Die Familie hat ein Kind und erwirbt eine Fläche von etwas mehr als 500 Quadratmetern.

Über die Ausweisung eines neuen Baugebietes und die Notwendigkeit dazu müssen sich die Stadträte in nächster Zeit wohl unterhalten. Und vielleicht auch über weitere Möglichkeiten der Förderung. Schon jetzt gewährt Roßwein – wie kaum eine andere Kommune in der Region – Familienrabatte beim Kauf von Immobilien. Bewilligt werden kann der aber auch nur wieder bei Gebäuden, die der Stadt gehören. Zurzeit gibt es da zwei Objekte, die auf der Verkaufsliste stehen. Das ist ein Mehrfamilienhaus im Ortsteil Grunau, in dem es vier Wohnungen auf zwei Etagen und ein unausgebautes Dachgeschoss gibt.

Keine Förderchance im Zentrum

Mehrere Wohnungen gab es auch einmal im Haus Auf dem Werder 22 in Roßwein. Die allerdings sind länger schon ungenutzt. Das Gebäude steht unweit der Mulde, also im Überschwemmungsgebiet. Die Kommune rät zu Hochwasserschutzvorkehrungen, die abzustimmen sind. Auch die Immobilie in Grunau liegt nah am Wasser, in diesem Fall an der Striegis.

Beim Verkauf eigner Gebäude gewährt die Kommune einen Rabatt auf den Kaufpreis. Je Kind dürfen Interessierte 1 000 Euro abziehen. Um maximal 3 000 Euro kann sich der Preis verringern. Um Spekulationen auszuschließen, muss der Käufer eine der Wohnungen selbst nutzen. Zieht er nicht binnen fünf Jahren ein oder beginnt innerhalb dieser Zeit mit der Sanierung, fordert die Stadtverwaltung den gewährten Rabatt vom Eigentümer ein.

Gern würde die Kommune auch noch das Sanieren von Häusern im Zentrum der Stadt, vorzugsweise am Markt, fördern. Das Problem dort: Alle Gebäude außer der Rheinische Hof sind in Privatbesitz. Über Möglichkeiten der Unterstützung haben vor allem die in der Zukunftswerkstatt mitwirkenden Ehrenamtlichen lange Zeit nachgedacht. Zu einer Lösung, die den Stadträten vorgeschlagen werden könnte, sind sie aber bisher nicht gekommen.

