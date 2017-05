Baupläne liegen aus Sachsenmilch in Leppersdorf und die Firma Wendt in Lomnitz planen Veränderungen. Die Unterlagen sind jetzt einsehbar.

Das Unternehmen Sachsenmilch will auf ihrem Gelände in Leppersdorf weitere Gebäude errichten. Deshalb hat die Firma jetzt die 3. Änderung des Bebauungsplanes beantragt. Einwohner können jetzt Einsicht in die Unterlagen nehmen und auch ihre Hinweise und Bedenken einreichen. Nach Angaben der Wachauer Gemeindeverwaltung liegen die Papiere noch bis einschließlich 19. Juni 2017 im Bauamt der Gemeinde Wachau aus. Eine wesentliche Neuerung ist die Veränderung der Bauhöhe. So soll im hinteren Teil des Gewerbegebietes ein Gebäude mit 40 Meter Höhe zugelassen werden. Die Gemeinde Wachau und das Unternehmen haben außerdem vereinbart, dass ein Naturschutzstreifen angelegt wird. Er soll rund um die Molkerei verlaufen und sich noch auf dem Gelände von Sachsenmilch befinden.

In der Zeit vom 1. Juni bis einschließlich 3. Juli 2017 liegen auch Pläne für den Gewerbestandort Lomnitz aus. Hier plant die Firma Wendt Veränderungen. Während der Auslegungsfrist können auch hierzu von jedermann Bedenken und Anregungen schriftlich eingereicht werden. Es ist auch möglich, die Anregungen in der Gemeindeverwaltung vorzutragen. (SZ)

