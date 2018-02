Baupläne im Buddhistenkloster Am oberen Ortsrand liegt das Meditationszentrum Amitayus, das sich stetig entwickelt. Das zeigt ein Bauantrag.

Das buddhistische Kloster Amitayus befindet sich in Schönefeld. © Archivfoto/Frank Baldauf

Dippoldiswalde. Es klang ganz schlicht, was der Technische Ausschuss des Stadtrats Dippoldiswalde am Mittwoch zu entscheiden hatte: Bauantrag „Neubau einer Verbindungsüberdachung“ in Schönfeld. Doch dabei handelt es sich um ein besonderes Vorhaben. Es geht um ein kleines Bauprojekt des buddhistischen Kloster Amitayus. Im Jahr 2010 hat der Abt Thich Hanh Tan, der aus Vietnam stammt, aber lange Zeit in Deutschland gelebt hat, das Kloster gegründet. Er hatte dafür einen Verein gebildet, der einen leerstehenden Gasthof in Schönfeld gekauft hat. Die Mönche und Nonnen leben dort zurückgezogen und auf ihre religiöse Praxis konzentriert. Das Kloster entwickelt sich seit seiner Gründungen kontinuierlich weiter.

Nun haben sich die Verantwortlichen entschieden, für den Verbindungsweg zwischen zwei Gebäuden eine Überdachung zu bauen. Damit können die Bewohner sich zwischen beiden Häusern sicherer bewegen und werden weniger vom Wetter beeinträchtigt. Das Kloster liegt im Außenbereich, daher muss die Bebauung besonders geprüft werden. Jedoch kommt die Stadtverwaltung Dippoldiswalde zu dem Schluss, dass in diesem Fall die öffentlichen Belange nicht beeinträchtigt werden. So stimmen die Ausschussmitglieder dem Bauantrag einstimmig zu. Die letzte Entscheidung über die Baugenehmigung dafür liegt nun beim Landratsamt.

