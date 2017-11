Baupläne fürs Goldene Lamm Die Musikschule an der Ecke Leipziger Straße/Alttrachau will und muss wachsen. Noch scheitert es aber am Geld.

In den vergangenen Jahren ist am Goldenen Lamm – wie die Pieschener das Areal rund um die Kreuzung Leipziger Straße/Alttrachau nennen – baulich nicht allzu viel passiert. Bei der gleichnamigen Musikschule hingegen schon. 2010 gründete sich die private Einrichtung. Damals lernten gerade einmal 49 Schüler dort. Heute werden schon fast 800 Kinder, Jugendliche und Erwachsene dort unterrichtet. Deswegen muss nun dringend mehr Platz her. Die Pläne für einen Neubau entlang der Straße Alttrachau, bei dem auch die bestehende Fassade aufbereitet werden soll, liegen zwar schon lange in der Schublade. Doch es gibt ein Problem.

Denn für die neuen Räumlichkeiten müssten rund drei Millionen Euro investiert werden. Zwar konnte die Musikschule bereits eine Million Euro Spenden sammeln, zwei weitere Millionen Euro sind von privaten Kreditgebern zugesagt. Allerdings müsste die Einrichtung die Beiträge deutlich erhöhen, wenn diese Kredite abgezahlt werden sollen. Weil aber auch viele nicht so einkommensstarke Familien aus dem Ortsamtsbereich ihre Kinder auf die Musikschule schicken, soll stattdessen weiter nach Spendern gesucht werden. Auch die Möglichkeit, einen Zuschuss von der Stadt zu erhalten, will die Musikschule prüfen. Damit sich auch baulich am Goldenen Lamm bald wieder etwas tut. (SZ/sh)

zur Startseite