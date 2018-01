Baupläne für Straße zur Autobahn Die Uhyster warten seit Jahren auf die Sanierung ihrer Hauptstraße. Jetzt kommt Bewegung in die Sache.

Aufgeplatzter Asphalt auf der Uhyster Hauptstraße am Ende eines Winters wie auf diesem Archivfoto, soll nach dem Straßenausbau der Vergangenheit angehören. Offen bleibt, wann es so weit ist. © Steffen Unger

Uhyst. Die Hauptstraße in Uhyst ist dem Durchgangsverkehr schon lange nicht mehr gewachsen. Auf dem Weg zur oder von der Autobahn A4 bzw. in Richtung Panschwitz-Kuckau passieren Hunderte Fahrzeuge am Tag das Dorf, darunter etliche Lkws. Die Straße ist geflickt, einen Fußweg gibt es nicht. Anwohner weisen seit Jahren auf Gefahren hin, vor allem für Schulkinder, die auf den Bus angewiesen sind.

Das Problem ist auch Sachsens Verkehrsbehörden bekannt. Seit mindestens sieben Jahren laufen Planungen für den Ausbau dieser wichtigen Straße, deren Eigentümer der Freistaat ist. Inzwischen beantragte das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) bei der Landesdirektion Sachsen das Planfeststellungsverfahren. In dessen Ergebnis soll Baurecht geschaffen werden. Wann es so weit ist, kann zurzeit weder die eine noch die andere Behörde sagen. Doch ohne Baurecht sind weder belastbare Aussagen zu einem möglichen Baubeginn noch zu den zu erwartenden Kosten möglich, sagt Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert.

Etwa ein Jahr Bauzeit

Doch so viel steht fest: Die Hauptstraße in dem Burkauer Ortsteil soll in einer Breite von sechs Metern ab dem Ortseingang aus Richtung Taschendorf bis zum Parkplatz an der Autobahnkirche ausgebaut werden. Das ist knapp ein Kilometer. Es wird auf einer Straßenseite einen zwei Meter breiten Fußweg geben. Einen Radweg sehen die Planungen nicht vor. Die Standorte der Bushaltestellen bleiben dort, wo sie sind. Auch in der schmalen Doppelkurve nahe des Friedhofes wird sich an den vorhandenen Grundmaßen nichts ändern. Grundstücksmauern setzen dort Grenzen. Das Lasuv rechnet mit einer Bauzeit von rund einem Jahr. „Die Baustelle wird sich damit auf jeden Fall über einen Jahreswechsel hinaus erstrecken“, sagt Isabel Siebert.

Um das Vorhaben realisieren zu können, muss der Freistaat Flächen erwerben. Sowohl in Uhyst als auch in anderen Teilen der Gemeinde Burkau – letztere für sogenannte Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, also Neuanpflanzungen. Teil der Planungen ist deshalb eine sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung. Die dafür notwendigen Pläne lagen bereits im Jahr 2015 öffentlich aus. Im Ergebnis wurden sie geändert. Nun müssen sie erneut ausgelegt werden. Ab kommendem Montag bis zum 15. Februar kann man die Dokumente in der Gemeindeverwaltung Burkau einsehen. Anschließend kann „jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berüh

rt werden“, bis zum 15. März Einwände geltend machen, heißt es in der entsprechenden Ankündigung.



Verfahren mit vielen Unbekannten

Zuständig für das Planfeststellungsverfahren ist die Landesdirektion Sachsen. Im günstigsten Fall kann ein solches Verfahren in einem Jahr abgeschlossen werden, sagt der stellvertretende Pressesprecher Ingolf Ulrich. Und er merkt an: „Dieses Zeitmaß reicht aber nur selten aus.“ Es gibt im Planfeststellungsverfahren keine Zeitschiene, da der zeitliche Ablauf sehr stark von Faktoren abhängt, die nicht dem Einfluss der Planfeststellungsbehörde unterliegen. Insbesondere hängt der Ablauf von der Anzahl und der Qualität der Einwendungen ab, die nach der öffentlichen Auslegung der Planunterlagen gegen die Planungen vorgebracht wurden. Wurden zum Beispiel keine oder nur geringfügige Einwendungen vorgebracht, kann auf einen Erörterungstermin verzichtet werden. „In der Regel ist ein Erörterungstermin erforderlich“, so der Pressesprecher.

Welche Schritte auf den Erörterungstermin folgen, ist wiederum vom Ergebnis des Termins abhängig. Sofern die Einwendungen im Erörterungstermin ausgeräumt werden konnten, kann die Landesdirektion anschließend den Planfeststellungsbeschluss erstellen. Einwendungen können aber auch dazu führen, dass die Planungen überarbeitet werden müssen, so wie es bei der Uhyster Hauptstraße bei der Umweltverträglichkeitsprüfung der Fall ist. Abhängig vom Umfang der Änderungen kann dann eine erneute öffentliche Auslegung mit anschließendem Erörterungstermin erforderlich sein.

