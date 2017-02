Baupläne für Hort und Grundschule stehen Im Sommer gibt es neue Türen. Auch soll sich die Wärmedämmung verbessern.

BürgermeisterJörg Mildner (CDU) hatte per Eilentscheidung die Planung der Bauarbeiten beauftragt. © Archiv: Unger

In diesem Sommer stehen Bauarbeiten am Hort und der Grundschule Lohmen an. Die Räume des Horts sollen besser schallgeschützt werden und neue Türen bekommen. Im Verbindungsgang zur Grundschule wird die Wärmedämmung erneuert. Bis Ende Februar muss die Gemeinde dafür den Fördermittelantrag stellen. Daher war Eile geboten. Bereits im Dezember 2016 hatte Bürgermeister Jörg Mildner (CDU) per Eilentscheidung die Planung der Bauarbeiten beauftragt. Diese Vergabe wurde nun durch einen Beschluss des Gemeinderats in der jüngsten Sitzung bestätigt. Der Technische Ausschuss bestätigte bereits die Pläne für die Bauarbeiten. Die gesamte Planung kostet insgesamt rund 21 000 Euro. (kk)

