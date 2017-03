Baupläne bestätigt für vier Einfamilienhäuser In Dippoldiswalde und zwei Ortsteilen entsteht neuer Wohnraum. Auch Garagen wurden genehmigt.

Drehen sich bald wie hier im Foto in Dipps die Baukräne? Die Zustimmung für vier Wohnhäuser ist durch. © dpa

Es wird Frühjahr, die Bausaison beginnt. Eine Reihe von Bauvorhaben hat der Technische Ausschuss Dippoldiswalde auf seiner Sitzung diese Woche bestätigt. Die Stadträte gaben einstimmig grünes Licht für den Bau vor Einfamilienhäusern in der Großen Mühlstraße in Dippoldiswalde, in der Goethestraße, im Blochmannring in Reichstädt sowie in Hennersdorf. Weiter stimmten sie für Pläne, eine Werkstatt in der Nicolaistraße in Dipps zur Wohnung und in Reinholdshain eine Scheune zur Wohnung umzubauen.

Ebenso wurde Pläne für mehrere Garagenbauten abgesegnet. Bei einer Entscheidung musste aber Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) seinen Platz an der Spitze des Stadtrats verlassen. Er war befangen. Denn es ging um sein Vorhaben, einen vorhandenen Carport in Reinholdshain zu einer massiven Garage umzubauen. Aber auch dieses Anliegen wurde einstimmig bestätigt. (SZ/fh)

