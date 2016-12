Baupläne an Stützmauer

Die Mitglieder des Tharandter Stadtrates treffen sich diesen Donnerstag zu ihrer letzten gemeinsamen Sitzung in diesem Jahr. Diese beginnt um 19 Uhr in der Forellenzucht auf der Pienner Straße 68 in Tharandt. Gegenstand der Tagesordnung sind Planungsleistungen für einen weiteren Bauabschnitt am Akademieweg, dort wo einst das Deutsche Haus stand. Außerdem soll die neu gewählte Stadtwehrleitung bestätigt werden. (SZ/ves)

