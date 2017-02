Baupläne am Elbepark werden diskutiert

Erst sollte es ein Gartenmarkt werden. Mittlerweile ist auf der dreieckigen Brachfläche gegenüber des Elbeparks ein Lager für den Online-Versand des Möbelhauses Höffner geplant. Am Dienstagabend diskutieren die Pieschener Ortsbeiräte über die neuen Pläne des Centereigentümers. Interessierte können ab 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses auf der Bürgerstraße dabei sein. Um die anderen Vorhaben geht es diesmal nicht. Dabei ist auf dem lange stiefmütterlich behandelten Areal zwischen Flutrinne und Elbepark einiges geplant.

Im kommenden Monat rollen die Bagger zunächst zwischen Brockwitzer Straße und An der Aue an. Es ist der Startschuss für das größte Wohnungsbauprojekt in dem Gebiet. Die Mika-Quartier GmbH will insgesamt 900 Wohnungen auf drei Baufeldern errichten. Dafür werden rund 35 Millionen Euro investiert. Im ersten Schritt werden bis September 2018 zunächst drei Fünfgeschosser mit 180 Apartments errichtet. Außerdem ist an der Sternstraße der Bau von 460 Wohnungen geplant. Das Unternehmen Fira will zwischen An der Flutrinne und Sternstraße ein weiteres Gebäude mit 140 Apartments errichten. (SZ/sag)

