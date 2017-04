Baupfusch am Autobahnzubringer Zwischen Gewerbegebiet und der A14 weist die Staatsstraße Mängel auf. Die letzte Sanierung ist noch gar nicht lange her.

Die 2015 sanierte Straße zwischen Roßwein und der Autobahn 14 in Döbeln weist noch immer Baumängel auf. © André Braun/Archiv

Obwohl sie relativ frisch saniert ist, weist die Staatsstraße 39 zwischen dem Ortsausgang Roßwein/Gewerbegebiet „Goldene Höhe“ und dem Abzweig zur Bundesstraße 175 Mängel auf. Der Autobahnzubringer hatte im Sommer 2015 einen neuen Belag bekommen. Dabei ist aber anscheinend nicht korrekt gearbeitet worden. „Im Rahmen der durchzuführenden Kontrollprüfungen wurde festgestellt, dass die Deckschicht mangelhaft ist“, erklärte Isabel Siebert, Sprecherin des Landeamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), am Mittwoch auf Anfrage des Döbelner Anzeigers. Bei einer Pressekonferenz in Chemnitz war das Thema noch einmal auf die Tagesordnung gebracht worden. Das Lasuv hatte die Sanierung damals in Auftrag gegeben.

Die Schäden sind an einer Vielzahl von Stellen sichtbar. „Das zeigt sich durch Ab- beziehungsweise Aufplatzen der Deckschicht in der Oberfläche in unterschiedlicher Größe“, so Isabel Siebert. Obwohl die Probleme seit knapp zwei Jahren bekannt sind, hat sich nichts getan. Vorgesehen war ursprünglich, die Mängel in den Herbstferien 2015 zu beseitigen. Das ist nicht geschehen. Warum? „Die Baufirma wurde aufgefordert, ihre gemäß Bauvertrag geschuldete Leistung mängelfrei zu erbringen. Die bisher eingereichten Vorschläge zur Abhilfe haben wir als nicht dauerhafte Lösungen zurückgewiesen“, erklärte Isabel Siebert die Gründe. Das heißt im Klartext: Solange das Unternehmen keine zufriedenstellende Bauweise anbietet, bleibt die Staatsstraße, wie sie ist.

Der Bauabschnitt auf der S 39 erstreckt sich dem Lasuv zufolge über 3,6 Kilometer Länge. „Die Erneuerung war notwendig, weil die Fahrbahn nutzungsbedingt verschlissen war“, begründete Isabel Siebert vor zwei Jahren. Die Kosten für den Tausch der Fahrbahndecke gab sie mit rund 785 000 Euro an. Der Freistaat kommt dafür auf. Die Kostenschätzung hatte zunächst bei etwas mehr als einer Million Euro gelegen. Die Mehrkosten für die Beseitigung der Mängel übernimmt der Freistaat aber nicht. Das ist generell Sache der Firmen. Wer pfuscht und die Arbeiten nicht wie vertraglich vereinbart erledigt, muss selbst zahlen.

Die Bauzeit von Juli bis September hatte den Anliegern, Gewerbetreibenden und Gastronomen einiges abverlangt. Denn die Arbeiten konnten nur unter Vollsperrung ausgeführt werden. Für die Kraftfahrer gab es teils weiträumige Umleitungen. Ob sich das ganze Spiel nun in nächster Zeit wiederholen wird, steht noch nicht fest. Denn es sei noch nicht absehbar, wie lange die Gespräche zwischen dem Straßenbauamt und der Baufirma dauern. (mit DA/mf)

