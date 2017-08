Baumwollweberei Zittau will sich selbst retten Neuausrichtung und Berater sollen das Unternehmen wettbewerbsfähig machen. Die Gläubiger stimmen zu.

Das Firmengelände der Baumwollweberei Zittau in der Herwigsdorfer Straße. © Rafael Sampedro

Die Baumwollweberei Zittau (BWZ) und das Mutterunternehmen H. Hecking Söhne GmbH & Co. KG aus Stadtlohn sind wirtschaftlich in schweres Fahrwasser geraten. Sie haben deshalb einen Antrag auf Eigenverwaltung gestellt, dem die Gläubiger zugestimmt haben. Laut Insolvenzordnung kann der Schuldner, die Firma unter Aufsicht eines Sachwalters weiterführen.

Der Schuldner wird so zum Insolvenzverwalter in eigener Sache, um das vorhandene unternehmerische Know-how zur Sanierung nutzen zu können. „Unsere Anstrengungen in den vergangenen Jahren, die Effizienz deutlich zu erhöhen, haben noch nicht den nötigen Erfolg gehabt“, erklärt Geschäftsführer Heinrich-Hermann Hecking. Um die Interessen aller Beteiligten zu wahren, wird Rechtsanwalt Sebastian Henneke aus Bocholt zum Sachverwalter bestellt. Ein detaillierter Umsetzungsplan zum neuen Konzept wird zusammen mit dem Beratungsunternehmen Buchalik Brömmekamp erarbeitet. Bei der Umsetzung werden die beiden Firmen durch den Restrukturierungsexperten Volker Schreck unterstützt. Schreck wird dazu in die Geschäftsführung berufen.

„Die deutsche Textilindustrie agiert in einem sehr schwierigen Umfeld, in dem die Unternehmen nur durch Spezialisierungen ihre Marktstellung behaupten können “, so Volker Schreck. Die 190 Mitarbeiter wurden in Mitarbeiterversammlungen an den beiden Standorten informiert. Löhne und Gehälter sollen für drei Monate vom Jobcenter kommen und anschließend wieder vom Unternehmen gezahlt werden. Die Produktion läuft unverändert weiter, so das Beratungsunternehmen. Mit der Neuausrichtung wollen sich die beiden Unternehmen weitgehend von der Produktion von Heim- und Bekleidungstextilien verabschieden. Erhebliche Potenziale sehen die Sanierer dagegen im Bereich der technischen Textilien. Die in diesem Segment geforderten Qualitätsmaßstäbe können mit dem vorhandenen Maschinenpark sehr gut erfüllt werde, so das Beratungsunternehmen.

Im Jahre 1899 als Gebrüder Wagner & Moras gegründet, ging die Baumwollweberei Zittau GmbH 1994 aus dem Lautex-Verbund hervor. Heute betreibt die BWZ eine Weberei mit angeschlossener Rauherei und beschäftigt nach eigenen Angaben 90 Mitarbeiter.

zur Startseite