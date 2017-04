„Baumsturz war nicht vorhersehbar“ Der Unfall an den Klippen vor Mahlitzsch ist beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) ausgewertet worden. Weitere Bäume müssen weg.

Obwohl die Straßenmeister am Dienstag schon acht Bäume vom Hang an den sogenannten Klippen vor Mahlitzsch geholt haben, müssen weitere aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Das soll bis Anfang Mai passieren. © Dietmar Thomas

Nachdem am Montag an der Staatsstraße zwischen Döbeln und Roßwein ein Baum auf die Straße und ein Auto gestürzt war, haben die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Döbeln an dieser Stelle nicht nur weitere umgestürzte Bäume vom Felsmassiv geholt. Wie Isabel Siebert vom Lasuv auf Anfrage mitteilt, hat es im Laufe der Woche eine sogenannte „tiefergehende Hang- und Absturzprüfung“ gegeben. Die werde nur anlassbezogen – wie eben jetzt nach dem Baumsturz – in Angriff genommen. Regelmäßig gebe es solche umfangreicheren Begutachtungen nicht.

Bei der jetzt zusammen mit der Straßenmeisterei erfolgten „wurden weitere fünf Bäume als gefährdet eingestuft. Sie sollen spätestens bis Anfang Mai noch gefällt werden“, so Isabel Siebert weiter. Schon am Dienstag hatten Mitarbeiter der Straßenmeisterei insgesamt acht Bäume vom Hang geholt und somit die Gefahr weiterer Abstürze gebannt. Die Bäume waren, wie beim Domino, umgestürzt, ein großer zuerst. Das Beräumen gestaltete sich schwierig, hatte das Landratsamt mitgeteilt, zu dem auch die Straßenmeistereien in Mittelsachsen gehören.

Die örtlich zuständige Straßenmeisterei nimmt für den Freistaat die Straßennebenanlagen im „Rahmen der Unterhaltungspflicht regelmäßig in Augenschein. Bei ihrer Prüfung war an den Klippen keine Gefahr ersichtlich. Der Abgang des Baumes war nicht vorhersehbar“, so Isabel Siebert.

Dass auch dieser Bereich der Klippen – wie in der Nachbarschaft schon geschehen – noch mit Fangnetzen ausgerüstet wird, das stellt sie im Moment nicht in Aussicht. „Solche Sicherungen sind grundsätzlich möglich und werden bei akuter Steinschlaggefahr auch angeordnet. Allerdings lässt sich kaum wissenschaftlich ermitteln, wo es erforderlich werden könnte.“ Im Nachhinein mache es wenig Sinn, dann sei das lose Material ja schon abgegangen. „Daher werden solche Maßnahmen nur selten angeordnet und ihre Wirksamkeit auch skeptisch gesehen“, so die Sprecherin des Landesamtes.

In der Prüfung befindet sich nach wie vor, wer den Schaden an dem Fahrzeug regulieren muss. Laut Polizei Chemnitz ist ein Sachschaden in Höhe von rund 6 000 Euro entstanden. Dem Fahrer, dem der Baum am Montag aufs Auto stürzte, ist nichts passiert.

