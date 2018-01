Baumstreifen hinterm Hanno soll weichen Die Pläne für ein kleines Baugebiet an der Hohen Straße wurden überarbeitet. Im Stadtrat gibt es Kritik.

Die Bäume sind bereits rot markiert: An der Hohen Straße sollen statt des Grünstreifens Grundstückszufahrten und ein Fußweg angelegt werden. © Daniel Schäfer

Pirna. Die Hohe Straße zwischen Hanno-Kurve und Viehleite gilt als eine der besten innenstadtnahen Wohnlagen Pirnas. Direkt anschließend ans einstige Jugendhaus will die Stadt das Grundstück eines inzwischen leergezogenen Garagenhofes versilbern, rund 8 000 Quadratmeter groß. Die Stadtentwicklungsgesellschaft soll es für den Verkauf an Bauwillige vorbereiten.

Schon im Herbst 2016 beschloss der Stadtrat, einen Bebauungsplan aufstellen zu lassen. Der war jetzt wieder Thema im Rat, denn gegenüber den ursprünglichen Ideen hat die Stadtentwicklungsgesellschaft einige Änderungswünsche. Hauptsächlich geht es um die Erschließung der Baugrundstücke. Erfolgen sollte sie eigentlich von der Rückseite mittels einer kleinen Stichstraße von der Dr.-Friedrichs-Höhe aus. Dieses Konzept haben die Planer aber verworfen. Stattdessen wollen sie die Zufahrt zu den neuen Häusern nun direkt von der Hohen Straße aus ermöglichen.

Hauptgrund: Auf dem Areal sollen nun bis zu 15 Familien ein neues Zuhause finden, dreimal mehr als zunächst angedacht. Nicht mehr nur Einfamilienhäuser sind geplant, sondern neben dem Hanno-Saal auch zwei Mehrfamilienhäuser samt Tiefgarage. Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen in modernen Mehrfamilienhäusern sei groß, begründet Pirnas Stadtplanungs-Chef Steffen Möhrs. Dem wolle man entgegenkommen. Vorteil für die Stadt: Sie könnte beim Grundstücksverkauf noch etwas mehr Geld herausholen.

Auf Skepsis stößt die neue Idee, weil für die nun umgeplanten Zufahrten der Gehölzstreifen entlang der Hohen Straße komplett gerodet werden müsste. Über 20 teils alte Bäume würden fallen. Uwe Schädlich von der Stadtentwicklungsgesellschaft sieht darin aber vor allem Vorteile, nicht nur für die Bewohner der neu entstehenden Häuser, sondern für alle Anwohner. Die Rodung würde Platz schaffen, um die Hohe Straße in dem Bereich um einen Fußweg zu ergänzen. Zum Ausgleich für das Verschwinden des kleinen Grünstreifens sollen die künftigen Grundstückseigentümer auf ihren Flächen Bäume pflanzen, unter anderem sieben groß wachsende Laubbäume an der Straßenfront.

Was wird aus dem Hanno?







Im Bauausschuss des Stadtrates sorgten die neuen Pläne für eine sehr kontroverse Diskussion. „Das Fällen der Bäume schmerzt“, sagte Stadtrat Ralf Wätzig (SPD). Mehrere Räte kritisierten, der Fußwegbau sei nur ein Alibi für die geänderte Erschließung, die dazu diene, das maximal Mögliche aus dem Areal herauszuholen. Auch an den im Bebauungsplan vorgeschriebenen Flachdächern schieden sich die Geister. Das passe nicht ins Umfeld, kritisierte Peter Tränkner (Pirnaer Bürgerinitiativen), während andere Räte die moderne Bauweise begrüßten.

Letztlich fiel die Entscheidung der Ausschuss-Mitglieder denkbar knapp für die Pläne der Stadtentwicklungsgesellschaft aus: Vier Räte stimmten dafür, drei dagegen. SPD-Rat Ralf Wätzig gab den Planern mit auf den Weg, sie sollten prüfen, auf welcher Seite der Hohen Straße der angedachte Fußweg am sinnvollsten wäre.

Der geänderte Bebauungsplan zum Baugebiet Hohe Straße wird im Februar öffentlich ausgelegt. Dann haben die Pirnaer die Chance, ihre Einwände, Ideen und Bedenken zu dem Plan geltend zu machen.

Offen bleibt in der Diskussion die Frage, wie es mit dem Hanno weitergeht. Der Saal ist schon lange baupolizeilich gesperrt, und auch am Haupthaus besteht Investitionsbedarf. Konkrete Ideen blieb die Stadtverwaltung auf Nachfrage schuldig. Allerdings deutete Pirnas Baubürgermeister Eckhard Lang an, dass der Stadtrat „demnächst“ über die Zukunft des Hanno befinden müsse.

Öffentliche Auslegung des Bebauungsplans vom 12. Februar bis 20. März im Stadthaus.

Der Inhalt des Bebauungsplans ist im Internet abrufbar.

