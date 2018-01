„Baumstammlokal“ zu einem Lieblingslokal der Oberlausitz gewählt An der Abstimmung beteiligten sich seit November über 2 200 Menschen – ein Rekord. Zu den Gewinnern gehört auch das Lokal in Einsiedel. Erstmals war die SZ Partner der Wahl.

Gehört laut Wahl zu den „Lieblingslokalen der Oberlausitz 2017“: das „Baumstammlokal“ in Einsiedel. © OL-App

Oberlausitz. Die Top zwölf der „Lieblingslokale der Oberlausitz“ stehen fest. Genau 2 252 Menschen beteiligten sich an der Wahl – und damit erheblich mehr als in den vorangegangenen Jahren. Sie hatten die Auswahl zwischen 26 Lokalen aus der ganzen Oberlausitz, die sich als Kandidaten um die Gunst der Gäste beworben hatten. Die Abstimmung erfolgte dabei ausschließlich im Internet, wobei jeder Wähler nur eine Stimme hatte. Die Voting-Möglichkeit endete am Dienstag gegen Mitternacht.

Der endgültige Sieger und die weiteren Platzierungen der elf anderen Gewinner werden am 29. Januar 2018 im Waltersdorfer Quirlehäusl im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung bekanntgegeben und prämiert. Neben einer Plakette für die Gaststube gibt es als Preis vor allem Werbung in der Öffentlichkeit. Höhepunkt dabei wird der Auftritt aller Lieblingslokale auf der Konventa Ende April in Löbau sein. Dort verwandelt die IHK ihren Stand in eine Schauküche, in der sich die Gastronomen an den beiden Messetagen nacheinander präsentieren.

Welche Lokale neben dem „Baumstammlokal“ in Einsiedel zudem in der Gunst der Oberlausitzer ganz oben standen, sehen Sie in unserer Bildergalerie.

