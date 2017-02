Baumstämme lagern an der B 178 Die Straßenmeisterei fällt aktuell Bäume und Wildwuchs. Dabei sehen manche Kraftfahrer nahe Löbau die Holzstapel an der Straße mehr als kritisch.

Sind so gelagerte Baumstämme an der B 178n eine Gefahr? © Anja Beutler

Löbau. Wenn die Straßenmeisterei des Landkreises Görlitz derzeit überflüssigen Wildwuchs und kleine Bäumchen an den Straßenrändern fällt, tut sie dies für mehr Sicherheit der Autofahrer. Dass sich diese gute Absicht auch umdeuten lässt, ist aktuell für die B 178n nahe Löbau zu beobachten.

So beschwerte sich ein Facebook-Nutzer über kleine Holzstapel, die an der Abfahrt nahe Großschweidnitz lagern. Die Straßenmeisterei hat dort an dem Hügel oberhalb der Entschleunigungsstrecke mit Tempo 40 Holz geschlagen und sie zwischen die weiß-schwarzen Fahrbahnmarkierungen abgelegt. Genau das sei aber ein Sicherheitsrisiko, vor allem für Zweiradfahrer, die bei Nässe leicht einmal auf den Grünstreifen rutschten, beklagt nun der Kritiker.

Die dort gelagerten Stämme seien daher eine „vorsätzlich aufgebaute Gefahrenquelle“. Das sieht der Landkreis, der mit seinen Straßenmeistereien die Pflegearbeiten durchführt, anders. „Die Stämme ragen nicht in die Fahrbahn hinein“, betont Sprecherin Marina Michel.

Zudem müsse man ohnehin an dieser Stelle langsam fahren, sodass die Gefahr, in die kleinen Holzstapel zu rutschen, bei vorschriftsmäßigem Fahren, gering sein dürfte. Wenn die Arbeiten beendet seien, werde das Holz so rasch wie möglich eingesammelt und abtransportiert, sagte Frau Michel. Holz zu schlagen ist laut Gesetz ohnehin nur noch bis diesen Dienstag möglich.

