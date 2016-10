Baumschutz-Petition auf gutem Weg Bereits 336 Leute haben unterschrieben. Die Aktion läuft noch 32 Tage.

Das Bündnis Baumschutz Meißen hat für ihre Anfang September gestartete Online-Petition „Meißen braucht Grün - stoppt sinnlose Baumfällungen“ inzwischen über die Hälfte der beabsichtigten 610 Unterschriften beisammen. Das teilt Mitinitiatorin Sabine Wasnick mit. Ziel der an den Oberbürgermeister, Stadtrat und Verwaltung gerichteten Petition ist es, Bäume oder Naherholungsflächen, die aus Spendenmitteln und bürgerlichem Engagement errichtet worden, wieder mehr wertzuschätzen und zu schützen. Außerdem sollen gesunde und erhaltbare Bäume im Stadtgebiet nicht gefällt und neugepflanzte Gehölze besser gepflegt werden. Mit mehreren öffentlichen Aktionen hatte das Bündnis bereits auf sich aufmerksam gemacht. Bis Mittwochabend haben 336 Unterzeichner (55 Prozent) die Petition unterzeichnet. Das Bündnis ist optimistisch, dass bis zum Ende in 32 Tagen die 610 Unterstützer beisammen sind. Auf ihrer Online-Plattform macht das Bündnis auch auf Missstände an Walking- oder Wanderstrecken der Stadt aufmerksam. (SZ/mhe)

