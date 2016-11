Baumschnitt auf kurzem Dienstweg Der Verschönerungsverein will Aussichtspunkte von Gehölzen freischneiden. Der Revierförster äußert Bedenken.

Dieser Blick bietet sich von der Schillerhöhe in Waldheim. An anderen Aussichtspunkten lässt es sich nicht so gut auf die Stadt blicken. Deshalb will der Verschönerungsverein die Erlaubnis zum Freischneiden erwirken. © Dietmar Thomas

Seit seiner Neugründung im September 2006 hat der Waldheimer Verschönerungsverein viel getan, um die Stadt Waldheim und ihre Umgebung schöner zu machen. Markantestes Beispiel ist sicher der Wachbergturm, der als touristisches Ausflugsziel wieder begehbar gemacht wurde. Der Verein organisiert regelmäßig Baumpflanzungen und kümmert sich um die Wanderwege in und um Waldheim. Zudem hält er Bänke in Waldheim in Parks, Anlagen und an Wanderwegen in Schuss. Auf den Höhen um Waldheim sind diese Bänke dort aufgestellt worden, wo sich Aussichtsplattformen befinden.

„Doch diese Aussichten wachsen immer wieder zu“, sagt Gerd Pfeifer, der Vorsitzende des Verschönerungsvereins. Deshalb hat er bei der letzten Sitzung des Technischen Ausschusses einen Antrag wiederholt, der im August 2015 schon einmal gestellt worden ist. „Dem Waldheimer Verschönerungsverein wird gestattet, Aussichtspunkte in Waldheim von nachwachsenden Gehölzen freizuschneiden“, heißt es in dem Antrag. Wenigstens teilweise solle der Blick ungehindert auf markante Objekte in und um Waldheim möglich sein. Der Verschönerungsverein verpflichtet sich, diese Maßnahmen entsprechend den Grundsätzen des Vereins im Umgang mit der Natur auf ein Mindestmaß zu beschränken und bei notwendigen Baumfällungen Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

„Meist handelt es sich um Gestrüpp, nur selten um größere Bäume. Wir haben Ausgleichspflanzungen vorgenommen, wir pflanzen 400 Bäume im Jahr nach. Die Mittel dafür werden vom Verein aufgebracht“, erläutert Gerd Pfeifer. Was nütze der schönste Rundwanderweg mit dem Alleinstellungsmerkmal der guten Sicht auf die Stadt, wenn eben dieser Blick verstellt sei. Der Verein bittet die Verwaltung darum, eine Vorlage zu erarbeiten, dass der Verein selbstständig Gehölze verschneiden darf. Dass man nur so weit wie erforderlich in die Natur eingreife, verstehe sich von selbst. „Zum Beispiel haben wir uns am Wachbergturm von einer kontinuierlichen Ausschneideaktion verabschiedet. Das ist nicht zu schaffen. Wenn wir dort ausschneiden, wächst das immer wieder zu.“

Revierförster Dirk Tenzler äußert dagegen Bedenken. „Wenn Sichtschneisen geschnitten werden, entstehen Angriffsflächen für Wind und Wetter“, sagt Tenzler. Letztendlich entscheide aber die Stadt als Eigentümer, ob sie einen solchen Antrag zulasse. Er sei aber immer bereit, mit dem Verschönerungsverein über diese Dinge zu reden, so Tenzler.

