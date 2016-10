Baumschnitt an der Bahnstrecke Bei Arnsdorf beginnen am Montag Arbeiten an Bäumen und Sträuchern. Der Zugverkehr rollt trotzdem.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn schneiden ab Montag entlang der Bahngleise bei Arnsdorf Bäume und Sträucher zurück. Die Arbeiten erstrecken sich über eine Länge von einem Kilometer. Es komme zu keinen Einschränkungen des Bahnbetriebes, so die Bahn. Allerdings bittet das Unternehmen um Verständnis für eventuelle Lärmbelästigungen. Ansteigendes Grundwasser und die Überalterung von Teilen des Baumbestandes hatten im Bereich Arnsdorf in der Vergangenheit zu umstürzenden Bäumen geführt. Da naturschutzfachlich wertvolle Bereiche an die Strecke angrenzen, erfolgen die Maßnahmen in enger Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde, heißt es. Zur Kompensation werden die Arbeiten durch Artenschutzmaßnahmen für den an dieser Stelle vorkommenden und stark gefährdeten Kammmolch begleitet So sollen „Kleingewässerstrukturen erweitert und aufgewertet“ werden. (SZ)

