Baumprotest in der Bahnhofstraße Noch steht nicht fest, ob die Straßenbäume gerodet werden. Die Meinungen dazu gehen weit auseinander.

An jedem Baum in der Bahnhofstraße hängt ein Zettel. Wer die Schilder aufgehängt hat, möchte nicht, dass die Bäume gefällt werden. Die Radebeuler können derzeit darüber abstimmen, wie die Straße umgestaltet werden soll. Eine Rodung der alten Bäume, um mehr Parkflächen zu schaffen, ist nur eine mögliche Option. © Norbert Millauer

Die Passanten bleiben am Montag öfter in der Bahnhofstraße stehen als sonst. Weiße Schilder an den Straßenbäumen wecken ihre Aufmerksamkeit. Vom Bahnhofsvorplatz bis zur Straßenkreuzung Hermann-Ilgen-Straße / Wilhelm-Eichler-Straße hängen die kleinen Schilder an jedem Stamm. Laminiert und mit grünem Draht befestigt. Darauf steht: „Töte mich nicht! Ich filtere die Luft für Dich. Ohne mich atmest Du CO2.“

Einen Hinweis darauf, wer die Zettel aufgehängt hat, gibt es nicht. Ganz offensichtlich ist es jemand, der nicht möchte, dass die Bäume gefällt werden. Noch steht zwar überhaupt nicht fest, ob das passiert. Aber die Rodung aller Bäume ist zumindest eine Option für die Neugestaltung der Straße, über welche die Radebeuler derzeit abstimmen können.

Anfang Juni wurden drei verschiedene Varianten zum ersten Mal der Öffentlichkeit im Bürgertreff vorgestellt. Die Bäume standen da bereits im Mittelpunkt der Diskussion. Anja Schöniger vom Stadtplanungsamt hatte damals erläutert, dass die Stadt ein Baumgutachten hat durchführen lassen. Das Ergebnis: Nur die Linde vor der Apotheke ist von einem Pilz befallen und muss wahrscheinlich gefällt werden. Alle anderen Bäume wären theoretisch noch Jahrzehnte lebensfähig.

Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Bahnhofstraße als Allee angelegt. Das belegen alte Fotos. Doch anders als damals sind heute jede Menge Autos auf der Haupteinkaufsstraße in Radebeul-West unterwegs. Der Parkdruck ist extrem hoch. Derzeit gibt es zwölf reguläre Parkplätze. Weil die nicht ausreichen, wird häufig in zweiter Reihe gehalten oder auf den Gehwegen geparkt.

Die drei von der Stadt vorgeschlagenen Varianten für die Neugestaltung unterscheiden sich im Wesentlichen darin, wie viele Bäume oder Parkplätze es in Zukunft in der Bahnhofstraße geben soll. Bei Variante 1 bleiben die alten Bäume stehen und es werden zusätzlich neun neue gepflanzt. Dazwischen bliebe Platz für zwölf Parkplätze. Genauso viele, wie es jetzt schon gibt.

Variante 2 sieht vor, dass alle alten Bäume gerodet und 13 neue kleinere Bäume gepflanzt werden. Somit wäre Platz für 23 Parkplätze. In den langen Parkreihen könnten am Wochenende außerdem 16 Markttransporter stehen. Den Wunsch nach einem Wochenmarkt in West gibt es schon länger, auch bei vielen Händlern kommt diese Idee gut an. Bei der dritten Variante würden die alten Bäume stehen bleiben und 16 weitere gepflanzt. Parkplätze gebe es dann gar keine mehr. Am Markttag müsste die Straße gesperrt werden.

Wie unterschiedlich die Meinungen zu diesen drei Varianten sind, zeigt sich etwa bei Facebook. Die einen schreiben dort, dass sie Variante 2, also die Rodung der alten Bäume, favorisieren. Andere halten die Fällung für einen großen Fehler. Ein Nutzer schlägt vor, die Straße solle zur reinen Fußgängerzone werden. Auch in den Briefkasten des Bürgertreffs werden ganz verschiedenen Meinungen eingeworfen. Manche schreiben auf ihren Abstimmungsbogen, dass die Fällung der Bäume nicht infrage kommt, sagt Nadine Wollrad vom Kompetenzteam. Wer die Schildchen an den Stämmen aufgehängt hat, weiß sie aber auch nicht.

Bei der Stadt kommt die Aktion nicht besonders gut an. Jörg Müller, Erster Bürgermeister: „Wir haben als Stadt den Bürgertreff in der Bahnhofstraße als Kommunikationspunkt eingerichtet. Dort befindet sich auch die Möglichkeit, Meinungen zu den Varianten der Bahnhofstraße kundzutun und sich gleichwertig über alle Varianten zu informieren. Dies an den Bäumen direkt anzubringen, ist fragwürdig.“

Ende 2017 soll es einen Baubeschluss für die Bahnhofsstraße geben. Die finanziellen Mittel sollen dann in den Sanierungshaushalt 2018/19 eingeplant werden.

Die Abstimmung läuft noch bis Ende August. Abgestimmt werden kann per Zettel am Bürgertreff oder online unter www.sz-link.de/Bahnhofstrasse.

