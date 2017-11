Baumkuchenbäcker baut Werksverkauf aus In dem kleinen Schlegler Laden können die schokoladenüberzogenen Backwaren erworben werden. Und nicht nur diese.

Ellen Friedländer bietet in dem neu gestalteten Werksverkauf der Schlegler Baumkuchenbäckerei die schokoladenüberzogenen Backwaren und auch andere Produkte an. © Rafael Sampedro

Oberlausitzer Baumkuchen aus Schlegel liegt mittlerweile in den Regalen vieler Einkaufsmärkte oder wird von zahlreichen Bäckern im Landkreis und darüber hinaus angeboten. Aber auch direkt vor Ort, dort wo die schokoladenüberzogenen Backwaren hergestellt werden, können sie erworben werden. Bisher sind die Baumkuchen mitten in den Produktionsräumen verkauft worden. Nun ist der Werksverkauf ausgebaut worden.

Nachdem der Warenein- und -ausgang in einen anderen Teil des Firmengebäudes verlagert wurde, sollte ursprünglich auch der Baumkuchenverkauf dorthin umziehen, sagt Jana Friedländer, die zusammen mit ihrem älteren Bruder Sven das Unternehmen seit einigen Jahren leitet. Dieser Plan wurde letztlich verworfen. Stattdessen ist ein Teil des früheren Schokoladenraums zu einem kleinen Laden ausgebaut worden. Den erreichen die Kunden über einen separaten Eingang, der einige Meter neben dem bisherigen Zugang neu geschaffen wurde. So müssen die Kunden auch nicht mehr durch die Produktionsräume laufen.

Der Laden ist mit dem Verpackungsraum verbunden. Das bietet den Vorteil, dass die Kollegin sowohl den Werksverkauf betreuen wie auch die Baumkuchen verpacken kann. Eine Mitarbeiterin ausschließlich für den Verkauf abzustellen, lohnt sich noch nicht. Denn der Vor-Ort-Verkauf ist bisher noch ein Geheimtipp gewesen. Mit dem neu eingerichteten Laden könnte sich das ändern.

Die Resonanz auf die Umgestaltung sei bisher sehr gut, berichtet Jana Friedländer. Vielleicht auch deshalb, weil die Schlegler in dem kleinen Laden nicht nur ihre eigenen Produkte anbieten. Es gibt neben Baumkuchen in verschiedenen Größen und Geschmacksrichtungen ebenso Honig, Kaffee, Eierlikör und Pulsnitzer Pfefferkuchen. „Wir wollen etwas Spezielles anbieten, was es nicht im alltäglichen Leben gibt, was aber auch zu unseren eigenen Produkten passt“, sagt Jana Friedländer. Mit dem Kemnitzer Hersteller des Eierlikörs pflegen die Baumkuchenbäcker schon länger geschäftliche Beziehungen – er beliefert sie seit Jahren mit seinen Eiern. Auch bei den anderen Partnern trifft dies zum Teil zu. So kommt der Honig ebenfalls aus Schlegel. Wenn das Kundeninteresse weiterhin so groß ist, könnte sich Jana Friedländer sogar eine Erweiterung der Produktpalette vorstellen. Aber konkrete Pläne in diese Richtung gebe es noch nicht. Das spricht für die Schlegler Baumkuchenbäcker, die vor 24 Jahren klein angefangen und sich Schritt für Schritt vergrößert haben. Heute sind in dem Unternehmen, das von Gerd Friedländer, dem Vater der beiden jetzigen Chefs, gegründet wurde und im September kommenden Jahres sein 25-jähriges Bestehen feiern kann, 18 Mitarbeiter beschäftigt. Damit gehört die Baumkuchenbäckerei zu den größten Arbeitgebern in Schlegel.

zur Startseite