Baumkuchen wie zu Kaisers Zeiten In der Feinbäckerei von Gottfried Tobollik wird in der Adventszeit eine Maschine angeheizt, die historischen Wert hat.

zurück Bild 1 von 4 weiter Gottfried Tobollik an seiner historischen Baumkuchenmaschine. Er hält die Wanne mit dem flüssigen Teig unter die Walze, auf der der Baumkuchen Schicht für Schicht größer wird. © Anne Hübschmann Gottfried Tobollik an seiner historischen Baumkuchenmaschine. Er hält die Wanne mit dem flüssigen Teig unter die Walze, auf der der Baumkuchen Schicht für Schicht größer wird.

In die Wanne wird der flüssige Teig geschüttet, der vorher in einem großen Topf zusammengerührt wurde.

Mit einem Kamm formt der Bäckermeister die typischen Rundungen aus.

Der Baumkuchenteig muss auf den Walzen abkühlen, bevor er geschnitten und mit Schokolade übergossen wird.

In Gottfried Tobolliks Lager steht ein historisches Denkmal. Es ist eine Baumkuchenmaschine. „Sie ist schon über hundert Jahre alt“, schätzt der Bäckermeister. Wie alt genau, vermag er nicht zu sagen. Denn nirgendwo findet sich auf der schulterhohen und etwa ein Meter breiten Maschine ein Herstellerschild mit Jahresangabe. „Doch bereits der Vater meines Lehrmeisters Wolfgang Optiz hat sie einst vom Café Schreiber in Meißen abgekauft“, erzählt Tobollik. Und das sei schon viele Jahrzehnte her. Der äußeren Erscheinung nach könnte sie durchaus aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts stammen, also aus der Kaiserzeit. Das ist für Tobollik nicht entscheidend. Alles, was zähle, sei, dass sie nach wie vor funktioniert. Alte deutsche Wertarbeit eben. „Sie ist zuverlässiger als eine neue“, ist der Skäßchener Bäckermeister überzeugt. Er vergleicht sie mit einem alten Lanz-Traktor, der läuft und läuft und läuft. Und auch der Baumkuchen, der mit so einer historischen Maschine hergestellt wird, schmecke besser. Auch davon ist er überzeugt. Zwar haben moderne Baumkuchenmaschinen Walzen von zwei bis vier Metern Länge, sind dadurch effizienter bei der Herstellung des beliebten Gebäcks. Zudem werden die Rundungen der Baumkuchen gleichmäßiger. „Bei uns geht es mehr nach Augenmaß“, sagt Tobollik. „Hier sieht kein Baumkuchen wie der andere aus.“ Und gerade das habe seinen Reiz.

Schicht für Schicht bringt der Bäckermeister den Teig – das Rezept ist Betriebsgeheimnis – auf die Walze auf. Dazu hält er eine Wanne mit dem flüssigen Teig unten an die Walze und lässt ihn ein paar Sekunden abtropfen. „Aber nicht zu lange!“, sagt Tobollik. Denn die Walze dreht sich unter der Hitze von zahlreichen, kleinen Gasflämmchen. „Wenn der Teig lange bäckt, wird er strohig“, verrät er. Beeile man sich zu sehr, backe die leichte Sandmasse nicht richtig durch. „Ein bisschen Erfahrung gehört eben auch dazu“, so Tobollik.

Ab etwa der sechsten Schicht kommt ein Kamm ins Spiel. Mit ihm werden die typischen Rundungen ausgeformt, die den Baumkuchen so speziell aussehen lassen. Nach weiteren zwei Schichten ist der Teig fertig und muss anschließend abgekühlt werden. Danach wird er geschnitten, von der Walze geholt und mit flüssiger Schokolade überzogen. Noch mal abkühlen. Fertig.

„Die Weihnachtszeit ist für uns Bäcker schon anstrengend“, sagt Gottfried Tobollik. Neben Baumkuchen werden jetzt vor allem Stollen und tonnenweise Kekse gebacken. „Wir arbeiten bis kurz vor Heiligabend“, erzählt er. 50 Mitarbeiter in der Feinbäckerei Skäßchen und in den Filialen in Großenhain, Ebersbach, Lampertswalde, Gröditz, Ortrand und Hirschfeld geben ihr Bestes, um den Menschen den Advent zu versüßen. Wenn dann die Feiertage kommen, genießt Tobollik die Zeit mit der Familie. „Ich mag zu Weihnachten die ganze Atmosphäre und die leuchtenden Kinderaugen“, sagt er. „Aber manchmal bin ich dann so müde und schlafe unterm Weihnachtsbaum ein.“

zur Startseite