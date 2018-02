Baumhausbauer verrät fast alles Jürgen Bergmann lockt am Sonntag mit einem Vortrag In die Kulturinsel Einsiedel. Diesen und weitere Veranstaltungstipps findet man unter www.sz-veranstaltungskalender.com.

© PR

Die halbe Welt bestellt Baumhäuser in Zentendorf. Doch wo genau wachsen die Häuser denn in den Bäumen? Wie gelangen sie in die fernen Länder? Und wohin werden es die bunten und schrägen Bauwerke noch schaffen? Das verrät Baumhausbaufachmann Jürgen Bergmann in seinem Vortrag. Wintertiergarten, Puppenstube und Baumstammlokal haben geöffnet. Einlass ist ab 14 Uhr. Der Vortrag beginnt 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

