Baumfrevler schlagen wieder zu An der Leubaer Straße in Ostritz sind erneut Gehölze beschädigt worden. Noch sind keine Täter bekannt.

Baumfrevler haben in der Stadt Ostritz wieder zugeschlagen: An der Leubaer Straße sind etwa 110 Sträucher abgeschnitten worden. Mitarbeiter der Landestalsperrenverwaltung (LTV) Sachsen haben den Schaden bei ihrer jüngsten Kontrolle festgestellt und Anzeige bei der Polizei erstattet, wie LTV-Mitarbeiterin Heike Dimmel erklärt. Bei den beschädigten Gehölzen handelt es sich unter anderem um Haselnuss-, Weißdorn- und Holundersträucher. Auf einer Länge von über hundert Metern seien eine ganze Reihe Sträucher abgeschnitten worden, beschreibt Frau Dimmel den Schaden. Bereits im November hatte die LTV bei einer Kontrolle festgestellt, dass zwölf Jungbäume beschädigt wurden. Damals handelte es sich unter anderem um Bergahorne, Stieleichen und Hainbuchen. Den Gesamtschaden schätzt die LTV mittlerweile auf gut 4 500 Euro. Eine ähnlich massive Beschädigung an anderen Orten ist der LTV-Mitarbeiterin nicht bekannt.

Die Bäume und Sträucher an der Leubaer Straße, auf der Fläche des ehemaligen Ledernwerkes, sind Ersatzpflanzungen für den Hochwasserdeich in Leuba. Sie waren bis zum vorigen Jahr durch einen Zaun geschützt. Nachdem dieser entfernt wurde, berichtet Frau Dimmel, habe es nicht lange gedauert, bis die Gehölze beschädigt wurden. Auf der Fläche wurden 2 200 Quadratmeter bepflanzt, insgesamt sechs Reihen mit einem Abstand von eineinhalb Metern. Da es sich um Ersatzpflanzungen handelt, müssen die beschädigten Bäume erneuert werden, so die LTV-Mitarbeiterin. Für eine Neupflanzung im Frühjahr sei es aber bereits zu spät. Frau Dimmel rechnet damit, dass die neuen Bäume und Sträucher frühestens im November gesetzt werden.

Zuerst müsse man aber die Ermittlungen der Polizei abwarten, sagt sie. Bislang sind die Täter noch unbekannt. Die Befragung von Anwohnern ergab keine brauchbaren Informationen. Auf den öffentlichen Zeugenaufruf der Stadt habe sich auch niemand gemeldet, sagt der Ostritzer Ordnungsamtsleiter Marcel Szameitat.

