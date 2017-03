Baumfällungen in Radeberg Geplant sind die Arbeiten im Bereich des Denkmals für die Opfer des Ersten Weltkrieges an der Pulsnitzer Straße.

In Radeberg stehen weitere Baumfällungen an. © Frank Baldauf

Die nächste Diskussion dürfte schon mal sozusagen in den Startlöchern stehen: Denn von diesem Montag an bis zum Mittwoch wird es im Bereich des Denkmals für die Opfer des Ersten Weltkrieges an der Pulsnitzer Straße im Herzen Radebergs zu Baumfällarbeiten kommen. Und die zahlreichen Fäll-Aktionen zum Jahresbeginn und in den vergangenen Tagen zum Beispiel auch im Bereich der August-Bebel-Straße haben in der Bierstadt ja bekanntlich zu hitzigen Debatten über den Umgang mit dem Stadtgrün geführt.

Wie die Stadt mitteilt, soll das Denkmal saniert und neu gestaltet werden, wofür die Baumfällungen dringend notwendig seien. Eine Ausnahmegenehmigung sei durch das Landratsamt erteilt und Ersatzpflanzungen sind im Zuge der Freiflächengestaltung in diesem Bereich geplant. (SZ)

