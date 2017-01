Baumfällungen an der Weißeritz In Hainsberg soll der Fluss in diesem Jahr hochwassersicher gemacht werden. Nun beginnen die ersten Arbeiten dafür.

Insgesamt 25 Bäume verschwinden in den nächsten Tagen an der Roten Weißeritz. © Symbolfoto: Hübschmann

An der Roten Weißeritz in Hainsberg verschwinden in den kommenden Tagen insgesamt 25 Bäume. Die zuständige Landestal-sperrenverwaltung (LTV) habe die Arbeiten zwischen den Brücken „An der Kleinbahn“ und „Hainsberger Straße“ ab der kommenden Woche angekündigt, teilt das Freitaler Rathaus mit. Es sind die ersten Schritte für ein Großvorhaben zum Hochwasserschutz, das im Mai 2017 beginnen und im Dezember 2018 beendet sein soll. Die Fällungen seien nötig, weil das Baufeld beräumt werden müsse.

Bei den geplanten Bauarbeiten sollen die bestehenden Wehranlagen abgerissen werden. Als Ausgleich wird der Grund des Flusses höhenmäßig angepasst. Damit die sogenannte Sohle auch bei künftigen Hochwassern stabil bleibt, werden Querriegel in den Fluss gesetzt. Die Stufen aus Natursteinen machen das vorhandene Gefälle gleichmäßiger. Stromaufwärts der Brücke „An der Kleinbahn“ wird der Fluss links aufgeweitet. Stromabwärts der Brücke Hainsberger Straße wird die vorhandene linksseitige Ufermauer abgerissen und durch eine um einen Meter zurückgesetzte Ufermauer ersetzt. Die Weißeritz hat dadurch mehr Platz zum Ausbreiten. Die LTV gibt dafür rund zwei Millionen Euro aus.

Die gefällten Bäume verkauft die Freitaler Stadtverwaltung. Interessenten können sich dafür ab dem 16. Januar an das Sachgebiet Grünflächen und Umwelt wenden. Die LTV muss den Schaden an der Natur wegen der Baumfällungen ersetzen. Dazu sollen an anderer Stelle neue Bäume gepflanzt werden. Nach Angaben der Stadt Freital finden dazu noch Gespräche statt.

zur Startseite