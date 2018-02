Baumfällungen am Villingenring Die Arbeiten dienen der Herstellung der öffentlichen Verkehrssicherheit in Zittau. Sie wurden bis Mittwoch ausgeführt.

Der Villingenring in Zittau © Elke Schmidt

Ein großer Teil der Linden am Villingenring in Zittau wird gegenwärtig ausgeschnitten. Die Arbeiten dienen der Herstellung der öffentlichen Verkehrssicherheit am Villingenring, teilt Kai Grebasch, Verantwortlicher Stadtmarketing und Pressesprecher der Stadt Zittau mit. Mit dem Erwerb eines Flurstückes am Exerzier-Platz im November letzten Jahres durch die Stadt sei auch die Verkehrssicherungspflicht für insgesamt 47 Linden auf Zittau übergegangen.

Davon werden jetzt rund die Hälfte ausgeschnitten und vier gefällt. Das ist in einem Fall wegen akuter Umsturzgefahr aufgrund einer Wurzelstockfäule und in drei Fällen wegen Bruchgefahr aufgrund stark nachlassender Vitalität erforderlich. Die Bäume an der Westseite bleiben vorerst ungepflegt, da diese den mittels Bauzaun gesicherten Bereich betreffen. Der flächenhafte Aufwuchs auf dem Platz ist von der Maßnahme nicht betroffen. Die Arbeiten werden noch bis 31. Januar ausgeführt. Dafür sind teilweise Straßensperrungen erforderlich. (es)

zur Startseite