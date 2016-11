Baumfällungen am Pfaffenstein Bei ihrem Arbeitseinsatz gehen die Bergsteiger dieses Jahr gegen Weymouthskiefern vor. Das Holz wird vor Ort gleich verbaut.

Der Pfaffenstein bei Königstein ist ein beliebtes Ausflugsziel - im Hintergrund der Aussichtsturm. Damit das Plateau seinen Charakter behält, gibt es jetzt einen Arbeitseinsatz der Bergsteiger. © Kristin Richter

Bis zu 70 Jahre alte Bäume sollen im Landschaftsschutzgebiet am Pfaffenstein gefällt werden. Das ist jedenfalls der Plan des Sächsischen Bergsteigerbundes (SBB) für einen Arbeitseinsatz am Sonnabend. Dabei geht es aber nicht darum, dass den Seilschaften die Bäume beim Klettern stören würden. Im Rahmen seiner Umwelt- und Naturschutzarbeit organisiert der SBB jedes Jahr Arbeitseinsätze seiner Mitglieder. Dies erfolgt in Abstimmung mit Nationalparkverwaltung und Revierförstern.

„In diesem Herbst sollen die sich unkontrolliert ausbreitenden Weymouthskiefern auf dem Plateau des Pfaffenstein eingeschlagen und das Holz zur Wegebefestigung verwendet werden“, teilt Frank Hawemann vom SBB mit. Die Abholzung gilt als Naturschutzaktion.

Auf dem Plateau des Pfaffensteins haben sich in den zurückliegenden Jahrzehnten Weymouthskiefern ausgebreitet. Diese sind für hiesige Verhältnisse untypisch und behindern die einheimische Vegetation in ihrer Entwicklung, heißt es. Die abgefallenen Nadeln zersetzen sich schlecht und bedecken den Waldboden großflächig. Das führt zur Versauerung des Bodens. Dadurch werde die Naturverjüngung einheimischer Baumarten, also die Entwicklung von Birken, Kiefern und Fichten, unterdrückt. „Das Resultat kann die Veränderung des Landschaftsbildes sein“, erklärt Hawemann. Würde der Mensch nicht eingreifen, würde es zu einer Dominanz der Kiefernart führen.

Etwa 20 Helfer hätten sich schon für den Arbeitseinsatz angemeldet, weitere sind willkommen. Die größeren Bäume werden schon in den Tagen zuvor von Fachkräften gefällt. Am Sonnabend wäre das angesichts der vielen Helfer vor Ort zu gefährlich. Das bei der Aktion anfallende Stamm- und Astmaterial soll gleich vor Ort unter fachkundiger Anleitung für die Wegesicherung genutzt werden. Der Pfaffenstein ist sowohl bei Kletterern wie auch Wanderern ein beliebtes Tourenziel. Erst kürzlich wurden die Geländer am Nadelöhr instand gesetzt.

Arbeitseinsatz SBB, 5. November, 9 Uhr, Treffpunkt an der Gaststätte Pfaffenstein

Kontakt: wegeschaden@bergsteigerbund.de

