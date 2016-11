Baumfällung in Kamenz Eine ganze Pappelbaumreihe am Jugendverkehrsgarten ist nicht mehr zu retten. Die Sicherheit der Kinder zählt.

Symbolfoto. © dpa

Auf dem Grundstück des Jugendverkehrsgartens in Kamenz werden vom 14. bis 25. November Baumfällarbeiten durchgeführt. Trotz umfangreicher Pflege der betroffenen Pappelbaumreihe war es nicht mehr möglich, das Herunterfallen von Totholz zu verhindern und so die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten. Zudem dient das Fällen der Bäume der Werterhaltung der Anlage, da es schon zu Beschädigungen des Asphalts durch Wurzeln gekommen ist. Die Fällgenehmigung wurde durch die Stadt Kamenz nach Prüfung und Ortsbesichtigung durch die Baumschutzkommission erteilt. Als Ersatz ist die Pflanzung von Hainbuchen im Frühjahr 2017 vorgesehen. „Unsere jungen Verkehrsteilnehmer sollen in Zukunft einen sicheren Übungsplatz für ihre ersten Schritte im Straßenverkehr vorfinden. Deshalb ist die Maßnahme leider erforderlich“, so Valentin Opitz, Leiter des Gebäude- und Liegenschaftsamtes des Landratsamtes Bautzen. (SZ)

