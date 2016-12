Baumentsorgung an zwei Tagen Am 7. und 8. Januar können die Weihnachtsbäume kostenlos abgegeben werden.

Die Stadt Döbeln bietet am 7. und 8. Januar 2017 die kostenfreie Entsorgung von Weihnachtsbäumen an. Sie können zum Parkplatz am Bürgergarten (Kreuzungsbereich Friedrichstraße/Waldheimer Straße), zum Parkplatz zwischen der Riesaer und Oschatzer Straße in Döbeln Nord sowie der Rasenfläche neben dem Parkplatz an der Unnaer Straße gegenüber Dienstleistungsgebäude gebracht werden.

„Die Bürger haben die Möglichkeit, ihren Baum ausschließlich an den gekennzeichneten Plätzen abzulegen“, teilt Pressesprecher Thomas Mettcher mit. „Die Bäume sind von allem schmückenden Beiwerk zu befreien.“ Werden Weihnachtsbäume außerhalb der angegebenen Tage an den ausgewiesenen Sammelplätzen oder an anderen Standorten abgelegt, sei das eine Ordnungswidrigkeit und könne geahndet werden. Das Betreten der Entsorgungsplätze erfolge auf eigene Gefahr. (DA/rt)

zur Startseite