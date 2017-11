Baumarktdiebe auf A 4 gestoppt Gegen einen der Polen lag bereits ein Haftbefehl vor. Jetzt sitzt er im Gefängnis. Auch in Großenhain und Zeithain wurde eingebrochen und gestohlen. Mehr dazu im Polizeibericht.

Ein Ladendetektiv hat am Freitagmittag die Polizei auf die Spur polnischer Werkzeugdiebe gebracht. Der Mann bemerkte laut Polizeibericht vom Wochenende, wie zunächst Unbekannte aus dem Hornbach-Baumarkt an der Dresdner Washingtonstraße eine Handkreissäge stahlen und in einem VW Passat mit polnischen Kennzeichen auf die Autobahn auffuhren. Eine Streife des Autobahnpolizeireviers Bautzen stellte das Fahrzeug in der Folge auf der Bundesautobahn bei Uhyst, mit einer 34-jährigen Polin und ihrem 36 Jahre alten Landsmann, fest. Gegen diesen lag bereits ein Haftbefehl vor.

Aus dem aktuellen Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Diebe sind auf 13 Jahre altes Auto scharf Großenhain. Einen grauen Audi A6 mit Großenhainer Kennzeichen haben Unbekannte in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend von der Schulstraße in Großenhain entwendet. Der Wert des 13 Jahre alten Fahrzeuges wurde laut Bericht der Polizeidirektion Dresden mit etwa 15000 Euro angegeben. (SZ) Einbrecher steigen zur Mittagszeit in Wohnung ein Zeithain. Unbekannte sind Freitag um die Mittagszeit laut Polizeibericht in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Nikopoler Straße in Zeithain eingebrochen. Sie durchsuchten die Räume und stahlen eine Spielkonsole sowie einen Laptop im Gesamtwert von etwa 700 Euro. (SZ)

Im Fahrzeug fanden die Beamten neben der in Dresden gestohlenen Handkreissäge noch weitere elektrische Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 1 000 Euro. Diese hatten die beiden Diebe in einem Chemnitzer Baumarkt gestohlen. Die Frau wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ihr Komplize befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. (SZ/pa)

