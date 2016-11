Baumarkt unterstützt Lebenshilfe-Verein Toom in Pirna-Copitz ruft Kunden zum Mitmachen auf. Für die kann sich die Teilnahme lohnen.

© Archiv: Pawel Sosnowski

Mit bunten Papiersternen sammelt der Toom-Baumarkt in Copitz Geld für den Verein Lebenshilfe. Kunden können am Sonnabend an der „Wand der Vielfalt“ einen Stern ausfüllen und festkleben. Für jeden Stern fließen dann 50 Cent in die Kooperation mit der Lebenshilfe. Das Mitmachen lohnt sich doppelt: Der Baumarkt verlost unter allen Teilnehmern Einkaufsgutscheine. Zusätzlich können Kunden am 26. November handgefertigte Deko-Sterne aus Altholz im Markt in Pirna kaufen, die Menschen mit Behinderung in Werkstätten der Lebenshilfe gesägt, geleimt und aufwendig bemalt haben.

„Auch in diesem Jahr möchten wir unseren Kunden die Themen Vielfalt und Inklusion näherbringen und uns gemeinsam für den Abbau von Barrieren und Berührungsängsten engagieren“, so Marktleiter Frank Ziesmann. Deutschlandweit baue Toom seine Partnerschaften mit der Lebenshilfe kontinuierlich aus. (SZ)

