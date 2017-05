Baumarkt-Transporter in Polen sichergestellt

Kleintransporter in Polen sichergestellt

Bannewitz. Drei unterschlagene Mercedes Sprinter konnten am Mittwoch in Polen sichergestellt werden. Zudem wurden drei Tatverdächtige festgenommen. Dienstagmorgen waren die Kleintransporter in zwei Baumärkten in Dresden an der Straße An der Priesnitzaue sowie in Bannewitz an der Straße An der Zschauke angemietet worden. Da der Sprinter in Bannewitz nicht wie vereinbart am Mittag zurückgegeben wurde, veranlasste der Baumarkt eine Ortung. Dabei stellte sich schließlich heraus, dass sich das Fahrzeug bereits in Polen befand. In diesem Zusammenhang wurde auch das in Dresden angemietete Fahrzeug in Polen geortet. Beamte der Dresdner Polizei informierten daraufhin das Gemeinsame Zentrum für deutsch-polnische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Swiecko und baten die polnischen Kollegen um Unterstützung. Polnische Polizisten konnten die beiden Sprinter sowie einen weiteren offenbar ebenfalls bei dieser Baumarktkette unterschlagenen Transporter auf der Autobahn 2 nahe Nowy Tomysl ausfindig machen. Bei den Fahrzeugen wurden drei Männer, zwei Polen sowie ein Deutscher, angetroffen und vorläufig festgenommen. Die Transporter wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.