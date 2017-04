Baumarkt-Diebe ohne Beute Ein Zeuge hat die zwei Männer im Toom in Zittau beobachtet. Im Auto stellte die Polizei später weiteres Diebesgut aus Löbau fest – und nicht nur das.

Blick auf den Toom-Baumarkt, wo der Diebstahl passierte. © Thomas Eichler

Ein Zeuge hat am Mittwochabend zwei Männer bei einem Ladendiebstahl im Toom-Baumarkt an der Hochwaldstraße in Zittau beobachtet und die Polizei gerufen. Beamte des Reviers Zittau-Oberland stellten die 32 sowie 23 Jahre alten Männer auf dem Parkplatz vor dem Geschäft. „Sie fanden in dem Auto der Diebe neben den gestohlenen Waren weiteres Diebesgut aus einem Baumarkt in Löbau“, teilt Martyna Fleischmann von der Polizeidirektion Görlitz mit.

Unter anderem entwendete das Duo drei Akku-Schrauber sowie zwei LED-Messgeräte. Der Wert der Beute konnte noch nicht genau beziffert werden. Beide Tatverdächtige standen laut der Polizeisprecherin augenscheinlich unter Drogeneinfluss. „Das verriet ein entsprechender Test.“ Die Beamten stellten das Diebesgut sicher, erhoben die Personalien der Täter, untersagten ihnen die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und fertigten entsprechende Strafanzeigen. Die Kriminalpolizei wird die weiteren Ermittlungen führen.

Über die Nationalität der jungen Männer konnte die Polizei aus technischen Gründen keine Auskunft geben. (szo/tc)

zur Startseite