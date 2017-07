Baum zerstört Stromleitung Einsatz für die Feuerwehr am Montagabend: In Berthelsdorf ist nach einem kurzen Unwetter ein Baum umgekippt. Er hat die Stromleitungen an der Südstraße mit sich gerissen.

Ungünstiger Fall: Der Baum nahm die Stromleitung mit, als er umstürzte. Verletzt wurde niemand.

Im Herrnhuter Ortsteil Berthelsdorf ist ein großer Baum auf die Südstraße gestürzt und hat Stromleitungen mit sich gerissen. Wie Alexander Kändler von der Freiwilligen Feuerwehr mitteilt, gibt es zum Teil auf der Südstraße derzeit auch Stromausfall.

Nach Auskunft der Rettungsleitstelle Hoyerswerda ist der Notruf gegen 20 Uhr am heutigen Montagabend eingegangen. Der Baum sei während eines kurzen aber heftigen Unwetters in Berthelsdorf in die Stromleitung an der Südstraße gekippt, erzählt Alexander Kändler. Sowohl die Feuerwehr von Berthelsdorf als auch Rennersdorfer Kameraden sind im Einsatz. Auch der Stromversorger sei vor Ort. „Wir leuchten jetzt erstmal das Gelände aus, während die Mitarbeiter die Schäden beseitigen“, erzählt Kändler. Danach wird der Baum von der Straße entfernt, dann soll die Stromversorgung wiederhergestellt werden, erklärt er das Vorgehen. Betroffen vom Stromausfall sei auch das Haus Friedenshoffnung, eine Einrichtung des Diakoniewerkes Oberlausitz. (SZ/sdn)

