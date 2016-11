Baum- und Strauchpflanzungen Stieleichen, Flatterulmen und Erlen kommen an Gräben. Sie sollen für Schatten sorgen.

Die vorgesehenen Pflanzungen sollen für Schatten sorgen. © Symbolfoto: Steffen Stein

Ende November bzw. Anfang Dezember pflanzt die Firma Lakuwa aus Dahlen abschnittsweise am Nasseböhlaer Dorfgraben, Abschnitt nördlich der Ortslage und am Neugraben bei Bauda, im Abschnitt nördlich der Brücke bis Durchlass Feldweg, Bäume und Sträucher. Dazu zählen Heister von Stieleichen, Flatterulmen und Erlen. Zusätzlich kommen Holzäpfel am Nasseböhlaer Dorfgraben und Silberweiden am Neugraben in Bauda in die Erde. Auftraggeber ist die Stadt, die Kosten betragen rund 8 000 Euro.

Laut Wasserhaushaltsgesetz (WHG) gehört zur Gewässerunterhaltung auch der Erhalt und die Neupflanzung einer standortgerechten Ufervegetation. Die Abschnitte weisen keine bzw. nur einen geringen Baum- und Strauchbestand auf. Bei der Lückenbepflanzung am Nasseböhlaer Dorfgraben wurden im Vorjahr alte, nicht standortgerechte Pappeln gefällt. „Diese werden nun durch standortgerechte Arten ersetzt“, erklärt Bärbel Mittelstädt, Mitarbeiterin des Geschäftsbereiches Bau. Bäume in Ufernähe sorgen für ausreichend Schatten am Gewässer. Dadurch heizt sich das Wasser nicht so auf, was gut für die dort lebenden Tiere ist, und zusätzlich das Verkrauten des Gewässers verringert. (SZ)

