Baum stürzt auf Kita-Spielplatz Bei dem starken Sturm vergangene Woche in Sebnitz war aber kein Kind draußen zum Spielen.

Ein Spielgerät auf dem Spielplatz der Kita wurde von dem umgestürzten Baum beschädigt. © Dirk Zschiedrich

Der orkanartige Sturm vom vergangenen Donnerstag hat einen Baum am Spielplatz einer Sebnitzer Kindertagesstätte umgerissen. Wie das Rathaus am Mittwoch mitteilte, konnte einer der Bäume auf dem Gelände der Kita „Schlumpfenhausen“ am Lessingweg dem Wind nicht mehr standhalten und stürzte um. Die Kinder waren zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht draußen, sodass es zu keinem Personenschaden kam. Lediglich ein Spielgerät wurde stark beschädigt. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Auch die Übernahme der Reparaturkosten durch die Versicherung befinde sich aktuell noch in der Abklärung. (SZ)

