Baum stürzt an Neumannmühle um Eine morsche Weide sorgte am Freitag für Aufregung im Kirnitschtal. Der Schaden hält sich zum Glück in Grenzen.

Feuerwehrleute zerkleinerten den umgestürzten Baum. © Mike Jäger

Kirnitschtal. Schrecksekunde am Freitag an der Neumannmühle im Kirnitzschtal: Auf dem Grundstück des Technischen Denkmals machte sich plötzlich ein Baum selbstständig. Die vermutlich morsche Weide stürzte um und fiel auf das Brückengeländer an der Kirnitzsch. Beschädigt wurde dabei nichts. Der Stamm blieb auch auf einem alten Holzstapel liegen. Die Freiwillige Feuerwehr von Ottendorf wurde daraufhin alarmiert. Die Einsatzkräfte packten die Kettensäge aus und zerkleinerten den Weidenbaum. Anschließend konnten sie die Wehranlage und den Zufluss zum Mühlrad in der Neumannmühle beräumen. (mj)

