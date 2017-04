Baum kracht auf Auto – Straße voll gesperrt Ein Baum ist am Montag bei Roßwein umgekippt und auf ein vorbeifahrendes Auto gefallen. Die Behörde handelt schnell.

An den sogenannten Klippen zwischen Döbeln und Niederstriegis ist am Montagmittag ein Baum auf ein vorüberfahrendes Auto gestürzt. Dem Fahrer passierte nichts. Die Straße muss zum Beseitigen weiterer Gefahren gesperrt bleiben. © Dietmar Thomas

Wie aus dem Nichts ist am Montagvormittag gegen 11.20 Uhr ein Baum an der Straße zwischen Döbeln und Roßwein in Höhe der Klippen umgekippt und auf ein vorbeifahrendes Auto gestürzt. Wie ein Fotoreporter berichtet, blieb der Fahrer bei dem Unfall unverletzt. Am Auto entstand jedoch eine Menge Blechschaden.

Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Otzdorf und Niederstriegis haben den umgestürzten Baum abgesägt und die Straße beräumt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen – mit diesen muss weiterhin gerechnet werden. Mitarbeiter der Straßenmeisterei und der Polizei haben sich am Mittag vor Ort umgesehen, um den Hang, von dem der Baum hinabgestürzt war, genauer zu untersuchen. Sie sind zu dem Schluss gekommen: Es besteht dringender Handlungsbedarf. Wie André Kaiser, Sprecher des Landratsamtes Mittelsachsen, am Nachmittag mitteilte, muss die Straße vorläufig voll gesperrt werden. Er sprach von mehreren umgestürzten Bäumen. Die Straßenmeisterei versuche am Dienstag, die Gefährdung aus dem Hang zu beseitigen. (DA/sol)

