Baum bleibt erst einmal liegen An den Angelgewässern hat es schon wieder neue Schäden gegeben. Dabei sind die alten noch gar nicht behoben.

Im Herbst hat der Sturm einen Baum aufs Areal des Angelteichs in Sörmitz geworfen. © André Braun

Döbeln. Spaziergänger haben es schon bemerkt. Auf dem Gelände um den Teich in Sörmitz sieht es seit Sturm Herwart recht wüst aus. Bisher hat sich noch niemand zuständig gefühlt, die umgefallenen Bäume zu beseitigen. Das Areal hat der Anglerverband Leipzig von der Stadt Döbeln gepachtet. Bisher wurde es vom Anglerverein Ebersbach in Ordnung gehalten. Doch die 42 Mitglieder mit einem hohen Altersdurchschnitt schaffen es nicht mehr, so viele Aufgaben zu erledigen, sagte die Kassiererin des Vereins Carola Schneider. Immerhin sind die Ebersbacher Angler auch für die Pflege eines Teiles der Freiberger Mulde, der Striegis und des Teiches an den Mahlitzscher Klippe zuständig. „Zur Pflege des Areals gehört unter anderem das Grasmähen und das Schneiden von Bäumen. Das können wir zusätzlich zu unseren anderen Pflichten nicht alles stemmen“, so Carola Schneider. Deshalb sei im vergangenen Jahr bei einer Versammlung beschlossen worden, die Pflege des Sörmitzer Teiches an den Anglerverband zurückzugeben. Der sei auch darüber informiert, dass es Sturmschäden am Teich gegeben habe.

Der Anglerverband Leipzig kennt das Problem am Sörmitzer Angelteich. Doch zuerst müssen die Schäden dort behoben werden, wo eine Gefährdung besteht. Gerade hatte der Anglerverband noch einmal alle Schäden aufgelistet, die noch von den Herbststürmen her zu beseitigen sind. Doch seit dem Orkan Friederike am vergangenen Donnerstag gibt es wieder neue Schäden, von denen eine Gefährdung ausgeht, und die zuerst behoben werden müssen.

„Hinzu kommt, dass es gar nicht so einfach ist, eine Fachfirma zu finden, die die Bäume entsprechend entsorgt“, so Friedrich Richter, Geschäftsführer des Anglerverbandes Leipzig. „Wir kümmern uns, aber wir schaffen nicht alles auf einmal. Nach und nach soll wieder Ordnung einkehren.“ Zurzeit habe der Anglerverband zum Beispiel eine Firma beauftragt, am Tonloch am Grünen Haus Ordnung zu schaffen. „Der Sörmitzer Teich und das Gelände wurden von den Anglern, insbesondere von Lutz Schneider, richtig toll hergerichtet und gepflegt. Leider ist ihm das nicht mehr möglich“, so Richter. (DA/je)

zur Startseite