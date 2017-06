Baum auf Auto gekracht Am Lindenplatz ist eine Linde unvermittelt abgebrochen. Sie landete auf einem Grundstück. Die Beräumung dauerte lange.

Auf dem Lindenplatz in Leisnig ist am Mittwochvormittag eine Linde abgeknickt. Der Stamm war morsch. Der Baum landete auf einem Auto. Feuerwehr und Bauhof waren im Einsatz. © Heiner Stephan

Eine Linde ist am späten Mittwochvormittag umgefallen und auf ein Auto gekracht. Die Kameraden der Feuerwehr wurden um 10.48 Uhr alarmiert, sagte Stadtwehrleiter Bernd Starke. Sie waren mit zwei Fahrzeugen und neun Kameraden am Lindenplatz. Unweit des Thälmann-Denkmals sei der Stamm gebrochen. „Es war böig. Der Baum steht in voller Blätterpracht und bietet deshalb viel Angriffsfläche“, erklärte Starke. Da der Stamm sehr morsch und damit erheblich vorgeschädigt war, hätte der Wind gereicht, um die Linde zu Fall zu bringen.

Der Baum stürzte auf ein Grundstück am Lindenplatz und kam auf einem Auto zum Liegen. „Es entstand glücklicherweise nur Sachschaden am Pkw. Es wurde niemand verletzt“, sagte Bernd Starke. Leisnigs Ex-Bürgermeister Heiner Stephan ist Anwohner des Lindenplatzes. „Es ist wirklich ein Glück, dass es keinen Personenschaden gibt.“ Er sei entsetzt darüber, wie durchgefault der Stamm bereits war. „Aber alle sind mit dem Schrecken davongekommen.“ Wie alt der Baum war, konnte niemand so genau sagen. „Lindenholz ist aber nicht gerade das festeste“, meint Stephan.

Die Kameraden der Feuerwehr haben den Baum laut Stadtwehrleiter Bernd Starke Stück für Stück mit der Kettensäge zerlegt. „Der Bauhof hat uns unterstützt und das Holz abtransportiert“, sagte er. Der Einsatz dauerte mehr als zweieinhalb Stunden. Die Höhe des am Wagen entstandenen Sachschadens stand am Abend noch nicht fest.

Am späten Mittwochnachmittag ist die Feuerwehr in ähnlicher Mission noch einmal ausgerückt. Wieder galt es einen umgestürzten Baum aus dem Weg zu räumen, diesmal von der Fahrbahn zwischen Wiesenthal und Böhlen.

