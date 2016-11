Weesenstein Am 26. und 27. November, jeweils von 14 bis 18Uhr, lädt das Schloss Weesenstein im Müglitztal zur 14. Weesensteiner Schlossweihnacht. An beiden Tagen gibt es ab 15Uhr halbstündlich die romantische Führung „Sagenhaftes Weesenstein“. Eintritt: zwei/ein Euro.

Pirna-Schifftorvorstadt Am 26. November, ab 14Uhr, wird es gemütlich in Pirnas Schifftorvorstadt. Der von den Anwohnern organisierte kleine Weihnachtsmarkt „Lichteln am Plan“ sorgt für einen stimmungsvollen Advent.

Pirna-Jessen Am Sonntag, 27. November, lädt die Tischlerei Lochner von 14 bis 21 Uhr zum Hof-Weihnachtsmarkt in Altjessen 25. Vereine und Händler sorgen für ein beschauliches Markttreiben. Die Mitglieder der CDU-Mittelstandsvereinigung (MIT) verkaufen ihre in der Konditorei Schreiber gebackenen 100 Dresdner Christstollen zugunsten der Pirnaer Kleinkunstbühne Q24. (df)

Pirna-Obervogelgesang Riesenpyramide, nostalgisches Hängekarussell und Kaminfeuer – das sind die Attraktionen des Adventsmarktes in Obervogelgesang, der freitags, ab 16Uhr, und sonnabends und sonntags, jeweils ab 13Uhr, geöffnet hat. Jeweils 17Uhr wird ein Türchen am Adventskalender geöffnet. Sonntags, 15Uhr, liest der Weihnachtsmann Geschichten am Kamin.

Heidenau Der Heidenauer Weihnachtsmarkt öffnet am 26. November, 13 bis 24 Uhr, und am 27. November, 13 bis 18Uhr. Am Sonnabend gibt es ein Kinderprogramm und Hütten-Gaudi, an beiden Tagen ein Streichelgehege im Weihnachtsdörfchen am Brunneneck. Am Sonntag haben die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet.

Rosenthal 26. November, ab 17Uhr, Programm der Grundschule Rosenthal in der Kirche, 17.45Uhr Advents-Läuten und Lampionzug auf dem Dorfplatz. Gegen 19Uhr reist der Weihnachtsmann an.

Porschdorf Am 26. November, ab 17Uhr, Adventsfeuer an der Feuerwehr, auch der Weihnachtsmann wird gegen 18Uhr vorbeischauen.

Prossen 27. November, ab 16Uhr, zehntes Prossener Pyramidenfest auf dem Festplatz.

Reinhardtsdorf 26. November, 14Uhr, 13. romantischer Weihnachtsmarkt im Ortszentrum „An den drei Fichten“, 15Uhr Programm mit Kindern: ein tierisches Märchenspiel, 17Uhr Advents-Gottesdienst, und auf dem Weihnachtspostamt können Wunschzettel abgegeben oder noch gestaltet werden.

Rathmannsdorf 26. November, 14Uhr, traditioneller Weihnachtsmarkt am Feuerwehr-Gerätehaus, 16Uhr kommt der Weihnachtsmann.

Dürrröhrsdorf-Dittersbach Der Wesenitztaler Weihnachtsmarkt lädt am 27. November, 13 bis 19Uhr, auf den Schulhof im Kinderland ein.

Langenwolmsdorf Die Langenwolmsdorfer laden am 26. November ins Ortszentrum zum Weihnachtsmarkt ein. 15 Uhr gibt es ein Eröffnungsprogramm. Weihnachtliches Markttreiben und das gemeinsame Schmücken des Weihnachtsbaumes warten auf Groß und Klein.

Hinterhermsdorf Die Vereine und Hobbykünstler von Hinterhermsdorf laden am 26. November, ab 14.30 Uhr, zum Pyramidenfest ein. Die Kindergartenkinder warten 15.30 Uhr mit einem Programm auf, bevor 16 Uhr, der Weihnachtsmann mit seinen Helfern vorbei schaut und die Pyramide anschiebt. 17Uhr gibt es eine Märchenstunde mit dem Karnevalsverein. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Oberottendorf Der bereits 24. Weihnachtsmarkt findet am 26. November, 14 bis 17 Uhr, in der Grundschule statt. Natürlich werden alle kleinen und großen Gäste mit vielen Leckereien sowie Glühwein und Kinderpunsch bewirtet. Händler und Gewerbetreibenden sorgen für weihnachtliches Flair. Im Vorfeld des Weihnachtsmarktes haben die Schüler der Grundschule ein Weihnachtsrätsel ausgearbeitet. Mit Spannung wird der Gewinner bzw. Gewinnerin ebenfalls zum Weihnachtsmarkt bekannt gegeben. Auch erwartet die Gäste wieder eine große Tombola. An vielen Bastelstationen können kleine Geschenke hergestellt werden. Mit viel Mühe und Ausdauer haben die Schüler ein Programm vorbereitet. Diese wird 15 und 16 Uhr aufgeführt.