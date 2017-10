Baum am Heim ist krank und wird gefällt

Der DRK-Kreisverband Dippoldiswalde wird einen Baum am Glashütter Seniorenheim Prießnitztal fällen. Das bestätigte Vorstand Axel Werthmann gegenüber der SZ. Der Baum stelle eine Gefahr für das Haus und die Bewohner dar. Zudem sei er krank. Der Kreisverband hatte sich deshalb die Fällgenehmigung im Rathaus besorgt. „Wir werden ihn in den nächsten Tagen von einer Fachfirma fällen lassen“, sagte Werthmann. Für Aufregung sorgten Mitglieder des Technischen Hilfswerkes, die vor wenigen Tagen am Heim hielten. Wie Ortsvorsteher Maik Lehmann (Zeitlos) erklärte, nahm ein Anwohner an, dass diese den Baum fällen wollen. Er bezweifelte, dass dies genehmigt sei. Wie Werthmann sagte, hätten die THW-Mitglieder, zu denen auch der Hausmeister des Heims gehört, den Baum nur inspiziert. (SZ/mb)

