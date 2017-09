Bauloch ist endlich geschlossen In der Straße der Einheit sind Gasleitungen verlegt worden. An einer Grube tat sich mehrere Monate lang nichts.

Am Montag ist die Baugrube an der Straße der Einheit in Roßwein geschlossen worden. Den ganzen Sommer über war sie offen gewesen. Foto: Dietmar Thomas

Sechs Monate ist diese Baugrube offen gewesen, getan hat sich nichts, sagt Jutta Lohse, die in einem Haus an der Straße der Einheit in Roßwein wohnt. Am Montag rückten nun aber doch Bauarbeiter an und schlossen die Grube.

Die Firma SSS Energietechnik und Netzservice GmbH Gräfenhainichen hatte im Frühjahr im Auftrag der Mitnetz Gas neue Gasleitungen für die Häuser an der Straße der Einheit verlegt. Doch während nach den Arbeiten überall die Baugruben wieder ordentlich verschlossen wurden, blieb diese eine Grube offen. „Wir sitzen im Sommer gern mal unter den Bäumen vor unserem Haus, doch das war in diesem Jahr nicht möglich“, so Jutta Lohse. Sie hatte auch bei der ausführenden Firma angerufen, war mit den Auskünften aber nicht zufrieden.

Bauleiter Andreas Wittke begründet die Verzögerung mit personellen und technischen Problemen. „Wir mussten die alten Leitungen prüfen und spülen, um sicherzugehen, dass kein Gas mehr drin ist“, sagt Bauleiter Andreas Wittke auf DA-Nachfrage. Bedingt durch Personalengpässe sei es nicht einfach gewesen, dafür einen Termin zu finden, so Wittke. Die Leitungen seien Ende der vergangenen Woche geprüft worden. Das Verschließen der Grube war in einer knappen Stunde erledigt.

